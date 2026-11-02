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        Haberler Ekonomi Girişimcilik ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası

        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası

        ABD'de teknoloji girişimi Kalder'ın kurucusu ve eski CEO'su Gökçe Güven, yatırımcıları yaklaşık 7 milyon dolar dolandırmak ve olağanüstü yetenek vizesi almak için sahte belge ve beyanlar kullanmak suçlamaları kapsamında 25 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası

        ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye vatandaşı olan 27 yaşındaki Güven'in, Kalder'a yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını ve yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı belirtildi.

        New York merkezli Kalder, şirketlerin müşteri sadakat programlarına ve ödül sistemlerine yönelik teknoloji çözümleri geliştiriyordu.

        YATIRIMCILARA SAHTE GELİR VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ SUNDU

        Savcılık açıklamasına göre Güven, Nisan 2024'te Kalder'ın tohum yatırım turu kapsamında çok sayıda girişim sermayesi yatırımcısından fon toplamaya başladı. Bu süreçte şirketin gelirleri ve iş ortaklıkları hakkında gerçeği yansıtmayan bilgiler ile sahte belgeler sundu.

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        Şirketin yatırımcı sunumunda, 26 markanın Kalder'ı aktif olarak kullandığı, 53 markanın ise ücretsiz temel hizmetlerden yararlandığı belirtildi. Ancak bazı markalarla yalnızca sınırlı süreli ve genellikle önemli ölçüde indirimli pilot uygulamalar yürütülürken, bazı markalarla herhangi bir anlaşma bulunmuyordu.

        Sunumda ayrıca şirketin düzenli gelirinin aydan aya istikrarlı biçimde arttığı ve yıllık tekrarlayan gelirinin 1,2 milyon dolara ulaştığı yönünde gerçeğe aykırı bilgilere yer verildi.

        Savcılık, Güven'in şirketin gerçek mali durumunu gizlemek için iki ayrı muhasebe kaydı tuttuğunu bildirdi. Şirketin dış muhasebe firması tarafından hazırlanan kayıtlarda gerçek finansal veriler bulunurken, yatırımcılara iletilen ikinci kayıtta gelirler ve diğer finansal rakamlar olduğundan yüksek gösterildi.

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        Güven'in ayrıca Kalder ile bir marka arasında imzalanmış gibi gösterilen sahte bir sözleşmeyi yatırımcılara gönderdiği belirtildi. Bu beyanlar ve belgeler aracılığıyla bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplandı.

        OLAĞANÜSTÜ YETENEK VİZESİ İÇİN DE SAHTE BELGELER KULLANDI

        Savcılığın açıklamasında, Güven'in yatırımcıları yanıltmakla kalmadığı, ABD'de kalabilmek için yaptığı vize başvurusunda da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

        Öğrenci vizesinin süresinin dolmasının ardından Kalder, Güven için bilim, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi kişilere verilen O-1A vizesine sponsor oldu.

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        Güven'in vize başvurusunda, yatırımcılara sunulan yanıltıcı bilgilerin benzerlerine yer verildi. Ayrıca iş dünyasından yöneticiler tarafından imzalanmış gibi gösterilen referans mektuplarının, söz konusu yöneticilerin bilgisi veya onayı olmaksızın Güven tarafından dijital olarak imzalandığı belirtildi.

        Güven, 2025 sonbaharında O-1A vizesi aldı. Ancak savcılık açıklamasına göre söz konusu vize daha sonra iptal edildi.

        6,7 MİLYON DOLAR TAZMİNAT VE MÜSADERE KARARI

        ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Jamie McDonald, Güven'in Kalder'da gerçekleştirdiği dolandırıcılığın açık bir sahtekarlık olduğunu belirterek, girişimin gelirlerinin ve müşteri tabanının büyüdüğüne ilişkin yatırımcılara verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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        McDonald, Güven'in aynı yanıltıcı beyanları ve sahte belgeleri göçmenlik avantajı elde etmek için de kullandığını ifade etti.

        Güven, menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasını 15 Mayıs 2026'da kabul etmişti. New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Lewis A. Kaplan tarafından verilen kararla 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mahkeme ayrıca Güven'in mağdurlara ödenmek üzere 6 milyon 717 bin 997 dolar müsadere ve aynı tutarda tazminat ödemesine hükmetti.

        FORBES LİSTESİNE GİRMİŞTİ

        Gökçe Güven, 2025 yılında Forbes'un Pazarlama ve Reklamcılık kategorisindeki 30 Yaş Altı 30 (30 Under 30) listesine girmişti. Forbes'un yayımladığı profilde Kalder'ın 35 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldığı belirtilmişti.

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