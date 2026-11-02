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        Haberler Magazin Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çifti: Yakın akrabaya borç verilmez

        Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çifti: Yakın akrabaya borç verilmez

        Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yakın çevreye ve akrabalara borç para verme konusunda görüşlerini anlattı. Altuğ, eşinin "Yakın akrabaya borç verilmez" sözünü destekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2008'de Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çiftin, 2009'da da Su adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Son dönemde Youtube kanallarında yayınladıkları videolarla gündeme gelen ikili, borç para verme konusunda görüşlerini paylaştı.

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        Konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Yağmur Atacan, yakın akrabalara verilen paranın borç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

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        Atacan, "Yakın akrabaya borç verilmez. Yakın akrabanın ihtiyacı varsa para verilir. Geri öderse onun adı borç olur. Ödemezse yakın akrabaya verilmiş bir para olur" ifadelerini kullandı.

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        "BU ÇOK ZOR BİR ŞEY"

        Eşinin sözlerine katılan Pınar Altuğ ise borç para vermenin arkadaşlık ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Altuğ, "Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek" dedi.

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        "PINAR HANIM'DAN 500 BİN LİRADAN BAŞLIYORSUNUZ"

        Yağmur Atacan ise konuşmanın devamında eşine yönelik esprili bir sitemde bulundu. Atacan, kendisiyle Pınar Altuğ’dan istenen borç miktarları arasındaki farka da esprili bir dille dikkat çekti.

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        Atacan, "Özellikle Pınar konusunda bozuluyorum arkadaşlar. Benden 100 bin liraya kadar borç istiyorsunuz, Pınar Hanım’dan 500 bin liradan başlıyorsunuz! Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?" sözleriyle güldürdü.

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        #yağmur atacan
        #pınar altuğ
        #borç
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