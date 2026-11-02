"BU ÇOK ZOR BİR ŞEY"



Eşinin sözlerine katılan Pınar Altuğ ise borç para vermenin arkadaşlık ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Altuğ, "Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek" dedi.