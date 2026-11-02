Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi

        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Cem Gölbaşı'na yönelik eylem gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul’a geldiği belirlenen İbrahim Çiftçi'nin, 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandığı belirtildi.

        ÜZERİNDEN 2 SİLAH ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 utaş marka otomatik tabanca ele geçirildiği bilgisi verildi.

        HÜCRE EVİNDE 3 GÖZALTI

        Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Çiftçi'nin Gaziantep'ten İstanbul'a eylem gerçekleştirmek amacıyla gelen 3 şüpheliyle Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda, Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan'ın da gözaltına alındığı kaydedildi.

        REKLAM

        GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

        Açıklamada, şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları Çınar Aksoy'dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda söz konusu şüphelinin de yakalandığı, ikamette yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 fişek ele geçirildiği ifade edildi.

        GÖLBAŞI'NA SUİKAST HAZIRLIĞI

        Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilerin alınan ilk beyanlarından, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları, ancak uygun koşulların oluşmaması üzerine eylemden vazgeçtikleri kanaatine varıldığı bildirildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Fenerbahçe tribün lideri tutuklandı!
        Fenerbahçe tribün lideri tutuklandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ev almak isterken dolandırıldı

        İstanbul Esenyurt'ta engelli oğlu için ev almak isteyen bir baba, hayatının şokunu yaşadı. Beğendiği ev söylenenden küçük çıkınca alışverişten vazgeçen talihsiz adam, imzalanan kapora sözleşmesindeki 25 bin liranın başına "4" rakamı eklenerek 425 bin liralık hileli icra takibiyle borçlandırıldı.

        #daltonlar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        ABD'de seçim öncesi kriz
        ABD'de seçim öncesi kriz
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        En yüksek ücret zammı hangi sektörde?
        En yüksek ücret zammı hangi sektörde?
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı
        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor