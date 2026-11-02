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        Haberler Dünya Axios: Netanyahu Trump'a ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için baskı yaptı

        Axios: Netanyahu Trump'a ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için baskı yaptı

        Axios'un haberinde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'a ara seçimlerin hemen ardından İran'a saldırı için baskı yaptığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan Trump'a İran saldırı baskısı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yeni bir saldırı düzenlemesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

        Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ile Netanyahu dün telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin seyri ve tarafların yeniden çatışmaya girme ihtimali ele alındı.

        Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşme sırasında Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.

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        İsrailli kaynak, görüşmenin "zorlu" geçtiğini söylerken, ABD'li kaynak ise görüşmeyi "doğrudan" olarak nitelendirdi.

        Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi, henüz görüşmeye ilişkin yorum yapmadı.

        TRUMP YENİ ASKERİ EYLEMLERE YÖNELİK HAZIRLIKLARIN OLABİLECEĞİNE İŞARET ETMİŞTİ

        Florida eyaletinin Palm Beach bölgesinde kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin askeri operasyonlarının İran'ın silahlı kuvvetlerini ve nükleer altyapısını ciddi şekilde zayıflattığını savunmuştu.

        Trump, "Halen ilgilenmemiz gereken, bir ya da iki tesis diyebilirim. Ancak bunu 10 dakika içinde yapabiliriz. Yani elimizde böyle bir plan var." demişti.

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        Washington ile Tahran arasında Katar'ın arabuluculuğunda olası müzakereler hakkında görüşü sorulan Trump, yeni askeri eylemlere yönelik hazırlıkların olabileceğine işaret etmişti.

        Trump, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlara gelecek hafta içinde yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya, yanıt vermekten kaçınmıştı.

        Müzakerelerdeki ilerlemeye ilişkin Trump, "İyi gidiyorlar ama pek güvenilir değiller. Bir anlaşma yapıyorlar, sonra vazgeçiyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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