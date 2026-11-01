Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması

        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması

        İngiltere Başbakanı Burnham'ın ülkesinin Atlantik ötesi köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi özür dilenmesi yönündeki taleplere açık olduğunu açıklamasının ardından Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklar, bu konuda karar verme yetkisinin kraliyete değil, hükümete ait olduğunu belirtti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması

        İngiltere Başbakanı Andy Burnham, tarihi köle ticaretiyle ilgili tazminat taleplerine karşı çıkarken, İngiltere devletinin özür dilemesi yönündeki çağrılara ise "Bu tür bir özür talebine de açığım." sözleriyle karşılık verdi.

        Burnham, 1-4 Kasım'da Antigua ve Barbuda'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) öncesinde The Guardian gazetesinde köle ticaretine ilişkin bir makale kaleme aldı.

        Manchester'ın köle ticaretinin kaldırılmasındaki rolünün yanı sıra kentin pamuk sanayisinin kölelerin sırtında yükseldiğini kaydeden Burnham, "Ülkenin her yerinde buna benzer hikayeler var. Ülkemiz, köleliği kaldıran cesur insanların olduğu kadar insan yaşamı üzerinden ticaret yapan da bir ülke." dedi.

        REKLAM

        Atlas Okyanusu'ndaki köle ticaretini "barbarca" olarak nitelendiren Burnham, "Kölelerin insan olduğu görmezden gelindi. Ailelerinden koparıldılar, eşya gibi muamele gördüler, ölene kadar çalıştırıldılar. Milyonlarca insanın acısı için üzüntümü ve vicdan azabımı paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Burnham, köleliğin tarafları arasındaki ilişkilerin bugün iç içe geçtiğini belirterek CHOGM'da bu milletlerin bir araya gelerek günümüzün sınamalarına karşı çözümler arayacağını kaydetti.

        İngiliz Milletler Topluluğu'nun köleliğin etkilenen üyelerinin bu konudaki meseleleri masaya yatırmak istediğinin altını çizen Burnham, "Kafamızı kuma gömerek İngiliz Milletler Topluluğu'nun çalışabilir halde olmasına zarar verdik. İngiliz Milletler Topluluğu'nun geleceğini güvence altına almak için doğru olan şey bu zor meseleleri konuşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        İngiltere'nin bu konuda dürüst davranması gerektiğini de vurgulayan Burnham, "Köleliği kaldırma konusunda dünyaya öncülük etmiştik. Bugün de bu liderliği gösterebiliriz. Atlantik köle ticaretinden etkilenenlerle bir diyalog başlatmayı teklif ediyoruz. İngiltere adına resmi bir özür dilenmesi yönündeki çağrıları dinlemek de bu sürecin önemli bir parçasını oluşturacak. Bu tür bir özür talebine de açığım." dedi.

        Tazminat taleplerine de yanıt veren Burnham, "Doğru yanıtın bu olmadığını düşünüyorum. Farklı bir çağda, başka yasalar altında yaşananlar nedeniyle bunlarda hiçbir etkisi olmayan bugünün Britanyalılarının geçmişin yanlışlarından sorumlu tutulamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        İngiliz Milletler Topluluğu üyeleriyle yeni bir dönem başlatmak istediğini kaydeden Burnham, bunu geçmişle yüzleşip geleceğe odaklanarak yapacağını belirtti.

        BUCKHINGHAM: KARAR HÜKÜMETİN YETKİSİNDE

        İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, Kral 3. Charles'ın Antigua ve Barbuda'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) yapacağı konuşmada kölelik geçmişine değinmesi bekleniyor.

        Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın 3 Kasım Salı günü yapacağı konuşmaya ilişkin, "Bu ziyarette geçmişin en utanç verici olaylarıyla yüzleşmekten geri durmayacak. Bu nedenle konuşmasında gerçek bir samimiyet ve içten bir üzüntüyle bu konulara yer vereceğini bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sözcü, Kral Charles'ın Başbakan Burnham'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunup bulunmayacağı yönündeki soruya ise Kral'ın hükümetin siyasi tutumuna ilişkin yorum yapmasının uygun olmayacağı yanıtını verdi. Kraliyete yakın kaynaklar da İngiltere'nin köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi özür dilenmesine ilişkin kararın Buckingham Sarayı'nın değil, hükümetin yetkisinde olduğunu vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızda ayrılığa yer yok, Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti, Altın kritik seviyenin altında, Kelliğe karşı hap geliştirildi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAMIZDA AYRILIĞA YER YOKBaşkent Ankara'da Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde konuk liderleri karşıladı, ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erd...
        #İngiltere
        #kraliyet
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        TBMM'de yoğun hafta: Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak
        TBMM'de yoğun hafta: Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor