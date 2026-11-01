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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ilk 11'ler (Trendyol Süper Lig)
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        Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ilk 11'ler (Trendyol Süper Lig)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Vincenzo Italiano ile çıkışını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda yaşadığı sıkıntıları Kasımpaşa karşısında sonlandırmak istiyor. Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a deplasmanda kaybeden Beşiktaş, olumsuz istatistiğini Kasımpaşa karşısında geriden bırakmayı hedefliyor. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hakkındaki tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Mendes, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Olaitan, Salih, Ndidi, Cerny, Trossard, Vlahovic.

        KARTAL ZİRVE TAKİBİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.

        KART SINIRI

        Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak. Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KARŞI ZORLANIYOR

        Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.

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        DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

        Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti. Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.

        REŞAT ONUR COŞKUNSES YÖNETECEK

        Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

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        #süper lig
        #beşiktaş
        #kasımpaşa
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