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        Haberler Dünya Almanya'da gençlerin protesto gösterilerinde birçok kentte olaylar çıktı

        Almanya'da gençlerin protesto gösterilerinde birçok kentte olaylar çıktı

        Almanya'nın birçok kentinde gençlerin sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto ettiği gösterilerde olaylar çıktı. Alman medyasının bildirdiğine göre, gösterilere 100 bini aşkın kişi katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

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        Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen eylemin ardından göstericiler, Rosenthaler Meydanı'nda toplandı.

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        Daha sonra Prenzlauer Berg semtine doğru yürüyen göstericiler, sis bombası yaktı ve maytap patlattı.

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        Yürüyüş, Prenzlauer Allee tren istasyonunun yakınlarında sona erdi. Burada polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

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        Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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        Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'in yanı sıra Köln, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart'ta da olaylar çıktı. Polis, bu kentlerde göstericilere karşı TOMA kullandı.

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        Hamburg'da göstericiler barikatlar kurarak bunları ateşe verdi.

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        Frankfurt'ta polis gösteriyi sonlandırarak, gösteriye katılanlara biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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        Dükkanların camları kırıldı

        Açıklamada, Berliner Caddesi'nde bir silah dükkanının camlarının kırıldığı belirtildi. Şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı ve iki silahın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, dükkandaki silahların da güvence altına alındığı kaydedildi.

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        Köln'de düzenlenen eylemde polis, bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve havai fişek atması nedeniyle gösteriyi sonlandırdı. Bunun ardından olaylar çıktı. Şehir merkezine doğru gitmek isteyen yüzlerce kişiye polis müdahale etti.

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        Nürnberg'de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemin sona ermesinin ardından bir grubun yürümeye devam etmesine polis engel oldu​​​​​​​. Polis, burada yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı. Polis, birçok kentte gösterileri helikopter ve insansız hava araçlarıyla takip etti.

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        Alman Haber Ajansının (DPA) gösterileri düzenleyen inisiyatifin sözcüsüne dayandırdığı habere göre ülkede düzenlenen eylemlere 100 binden fazla kişi katıldı.

        İnisiyatifin bir sonraki eylemini 20 Kasım 2026'da düzenleyeceği belirtildi.

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