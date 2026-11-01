Almanya'da gençlerin protesto gösterilerinde birçok kentte olaylar çıktı

Nürnberg'de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemin sona ermesinin ardından bir grubun yürümeye devam etmesine polis engel oldu​​​​​​​. Polis, burada yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı. Polis, birçok kentte gösterileri helikopter ve insansız hava araçlarıyla takip etti.