Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dirk Kuyt, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor. Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık.

"BAZI ANLARDA ÇOK KIRILGANIZ"

İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk. Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık.

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"MOMENTUM BİZDEYDİ AMA..."

İkinci yarıda Semedo sarı kartlı olduğu için çıkardık. 83'ü beklemeden değişiklik yapmak istiyordum ama oyunun belli bölümünde akış, momentum bize dönmüştü. Pozisyonlarımız vardı. Bu anlamda momentum bizdeydi ve beklemek istedim. Golü yediğimiz anda 2 değişiklik yapacaktım ama ardından gol geldi. Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık.

"ENERJİYİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ben geçmişte Türkiye'de de çalışmış olan Guus Hiddink'ten bir şey öğrendim, 'Bir takımı bir teknik direktörden devraldığınızda yapmanız gereken takımı değiştirmek değil enerjiyi değiştirmektir' demişti. Ben de bunu yapmaya çalıştım. 1-2 defa yapmaya çalıştığımız taktik vardı. Onların canını yakabileceğimiz noktaydı. Kerem ile girdiğimiz pozisyon mesela, antrenmanda çalıştık. Lukaku'nun pozisyonunu daha dün antrenmanda çalıştık. Küçük şeyleri ve enerjiyi değiştirmekti.

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"PLANIMIZ İŞLEDİ AMA..."

Kötü durumda iyi sonuç almaya çalışırsınız. Maça bakınca, İsmail Hoca'nın gidişinden sonra çok değişiklik yoktu zaten, planımız işledi ama olmaması gereken bir hatadan golü yedik. Futbol bu. En önemlisi sonuçlardır. Hem ben hem oyuncularım hayal kırıklığı yaşıyoruz.