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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da hakemler için tarihi karar: Maç sonu canlı yayında kararlarını açıklayacaklar!

        İspanya'da hakemler için tarihi karar: Maç sonu canlı yayında kararlarını açıklayacaklar!

        İspanya LaLiga'da hakemler için tarihi bir karar alındı. Hakemler, her hafta seçilecek iki karşılaşmanın ardından canlı yayında kararlarını değerlendirecek. 2026-27 sezonunun 11. haftasında başlayacak uygulamanın ilk maçı, bugün oynanacak Levante-Atletico Madrid karşılaşması olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        İspanya'da hakemler için tarihi karar!

        İspanya La Liga'da hakemlerin maç sonlarında televizyon röportajlarına katılacağı yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

        Hakemlerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve karar alma süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan yeni toplu iş sözleşmesi kapsamındaki uygulama, her hafta önceden belirlenen iki karşılaşmayla sınırlı olacak.

        İLK RÖPORTAJLAR BU HAFTA SONU

        Uygulama, Levante'nin Atletico Madrid'i ağırlayacağı karşılaşmayla başlayacak. Pazar günü ise Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki Bask derbisinin hakemi, maçın ardından kararlarını değerlendirecek.

        Bu adım, La Liga'da hakemlerin bu sezon medyada daha fazla yer almasını sağlayan düzenlemelerin devamı niteliğinde. İspanya'daki yayıncı kuruluşlar DAZN ve Movistar'da hakemlerle maç öncesi röportaj uygulaması da başlatılmıştı.

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        500 BİN EUROLUK PRİM HAVUZU

        Yeni uygulama kapsamında hakemlere maddi teşvik de sağlanacak. Röportajlara katılan hakemler arasında toplam 500 bin euro, yaklaşık 557 bin 500 dolarlık prim havuzu paylaştırılacak.

        La Liga'da son yıllarda hakem kararlarının daha şeffaf hale getirilmesi için çeşitli adımlar atılıyor. Video Yardımcı Hakem (VAR) konuşmalarının ses kayıtları ligdeki tüm kulüplerin erişimine açılırken, kulüp yöneticileri de İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Las Rozas'taki merkezinde hakemlerle düzenli olarak bir araya geliyor.

        Hakemlerin maç sırasında üzerlerinde taşıdığı vücut kameraları da yayınlarda daha fazla rol üstlenmelerini sağladı. Bu kameralar, izleyicilere oyunu farklı bir açıdan sunmanın yanı sıra hakemlerin futbolcularla yaptığı konuşmalara ilişkin de fikir veriyor.

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        MAÇ SONRASINDA İLK KEZ UYGULANACAK

        İspanya'da hakemler, özellikle Real Madrid ve Barcelona'nın sık sık taraf olduğu tartışmalı olaylar nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

        Hakemler daha önce de basının karşısına çıkmıştı. Son birkaç yıldır Kral Kupası finali öncesinde basın toplantıları düzenlense de maçların ardından böyle bir uygulama hayata geçirilmemişti.

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