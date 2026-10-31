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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy’de gece yarısı 3 okuldan birden müzik ve marş sesleri yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü

        Arnavutköy’de gece yarısı 3 okuldan birden müzik ve marş sesleri yükseldi: Mahalleli şaşkına döndü

        İstanbul Arnavutköy'de gece 00.30 sıralarında Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nun hoparlörlerinden müzik ve marş sesleri yükseldi. Mahalleli panik yaşarken, pencerelere koştular. Müzik ve marş seslerinin nasıl çalıştığı henüz öğrenilemedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...

        İstanbul Arnavutköy’de gece saat 00.30 sıralarında 3 farklı okulun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marşlar çalınmaya başladı. Gece sessizliğini bozan yayın nedeniyle mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşarken, evlerin ışıkları birer birer yandı. Bazı vatandaşlar pencerelere çıkarak neler olduğunu anlamaya çalıştı. Okulların ses sistemlerinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği değerlendirilirken, gece yarısı yaşanan ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Olay, gece saat 00.30 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marş yayınları duyulmaya başlandı.

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        Gece saatlerinde sokakların sessizliğini bozan yüksek sesli yayın, çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Beklenmedik sesler nedeniyle uykularından uyanan bazı mahalle sakinleri, neler yaşandığını anlamak için evlerinin pencerelerine çıktı.

        VATANDAŞLAR PENCERELERE KOŞTU

        Okullardan yükselen müzik ve marş sesleri mahallede şaşkınlığa neden oldu. Gece saatlerinde birden başlayan yayın nedeniyle çevredeki evlerin ışıkları birer birer yanarken, vatandaşlar pencerelerden sokağı ve okul binalarını izlemeye başladı.

        Gecenin sessizliğinde duyulan yüksek sesli yayın, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

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        3 OKULDAN MÜZİK VE MARŞ SESLERİ YÜKSELDİ

        Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan duyulan yayınların neden başladığı henüz netlik kazanmadı. Okulların ses sistemlerinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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