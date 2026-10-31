Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
Antalya'da, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan 33 yaşındaki Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu
Likya Yolu'nun, Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'dan (33) 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'da yer alan habere göre yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazi tarandı.
GÜZERGAH DIŞINDA CANSIZ BULUNDU
Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLECEK
Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHININ DIŞINA ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.