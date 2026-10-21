Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elisabeth Likya Yolu'nda kayboldu

        Elisabeth Likya Yolu'nda kayboldu

        Antalya'da, Likya Yolu'nun Kaş-Demre arasındaki bölümünde yürüyüş yaparken kaybolduğu ihbarında bulunulan 33 yaşındaki Friederike Elisabeth Newrzella için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elisabeth Likya Yolu'nda kayboldu

        Antalya'da, Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Friederike Elisabeth Newrzella'dan (33) haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.

        JANDARMA VE AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre Newrzella'nın yakınları da sanal medyadan paylaşımlarıyla kaybolan turistin bulunmasını talep etti. Jandarma, AFAD ekipleri kaybolduğu düşünülen Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışmaya başladı.

        "GÖRENLER BİLGİ VERSİN" ÇAĞRISI

        Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından yapılan açıklamada Kaş-Kalkan ekibince Friederike Elisabeth Newrzella'nın bulunmasına yönelik arama faaliyetlerine başlandığı duyuruldu.

        REKLAM

        Ekiplerin arama planını oluşturmak üzere çalışma yürüttüğü belirtildi. Sanal medya paylaşımlarındaki kayıp duyurusunda, 27 Kasım 1993 doğumlu Newrzella'nın 1.66 metre boyunda olduğu ve vücudunda dövme bulunmadığı bilgisine yer verildi.

        Bölgede yürüyüş yapan gruplar ile vatandaşlardan, Newrzella'yı görmeleri veya bulunduğu yere ilişkin bilgi edinmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ya da jandarmaya bilgi vermeleri istendi.

        ANTİK KENTLERİ BAĞLAYAN ZORLU ROTA

        Kültür Rotaları Derneği'nin verilerine göre yaklaşık 760 kilometre uzunluğundaki Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya uzanan Likya Yolu, antik kentleri birbirine bağlayan tarihi yolları, kıyı manzaraları ve doğal güzellikleriyle doğa ve kültür turizminin önemli rotaları arasında yer alıyor. Roma yolları ve eski patikalardan geçen güzergahtaki dik yamaçlar, taşlık zemin ve sarp geçişler ise yürüyüşçüler için zorlu etaplar oluşturuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı

        Katar'ın başkenti Doha'da Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye arasında çok taraflı 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı. İşte mutabakat zaptının detayları...

        #Antalya
        #antalya haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri