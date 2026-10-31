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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Bologna: 101 - Beşiktaş: 103 | MAÇ SONUCU (Euroleague)

        Virtus Bologna: 101 - Beşiktaş: 103 | MAÇ SONUCU (Euroleague)

        EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Virtus Bologna'yı son saniye basketiyle 103-101 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:04 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!

        EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, rakibini son saniyede bulduğu basketle 103-101 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlanırken ev sahibi, ikinci çeyrekte farkı açarak devre arasına 54-47 üstün girdi.

        Üçüncü periyotta temsilcimiz farkı azaltarak durumu 74-70 getirdi.

        Son çeyrekte siyah-beyazlı temsilcimiz, Conor Morgan'ın son saniye üçlüğüyle parkeden 103-101 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Dusan Alimpijevic'in öğrencileri normal sezondaki 4. galibiyetini aldı. Alex Mumbru'nun öğrencileri ise 5. kez mağlup oldu.

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        EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, Zalgiris'i misafir edecek. Virtus Bologna ise Dubai'yi ağırlayacak.

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        #virtus bologna
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