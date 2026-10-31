Virtus Bologna: 101 - Beşiktaş: 103 | MAÇ SONUCU (Euroleague)
EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Virtus Bologna'yı son saniye basketiyle 103-101 mağlup etti.
EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, rakibini son saniyede bulduğu basketle 103-101 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlanırken ev sahibi, ikinci çeyrekte farkı açarak devre arasına 54-47 üstün girdi.
Üçüncü periyotta temsilcimiz farkı azaltarak durumu 74-70 getirdi.
Son çeyrekte siyah-beyazlı temsilcimiz, Conor Morgan'ın son saniye üçlüğüyle parkeden 103-101 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Dusan Alimpijevic'in öğrencileri normal sezondaki 4. galibiyetini aldı. Alex Mumbru'nun öğrencileri ise 5. kez mağlup oldu.
EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş, Zalgiris'i misafir edecek. Virtus Bologna ise Dubai'yi ağırlayacak.