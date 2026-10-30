Adalet Bakanı Akın Gürlek, 68 dosyadaki 75 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu. Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da yeniden ele alınan 4 ayrı cinayet dosyasına ilişkin operasyonların ayrıntılarını da paylaşan Gürlek, aradan yıllar geçse de cinayetlerin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

"YILLARIN ARKASINA SAKLANAN FAİLLERİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, gelişen teknolojik imkanlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda eski dosyalardaki deliller yeniden değerlendirildi.

KONYA'DA 21 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA 5 TUTUKLAMA

Konya-Ankara kara yolunda 2005 yılında başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın dosyası 21 yıl sonra yeniden ele alındı.

Yapılan incelemelerde Akıllı'nın Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 16 YILLIK BEBEK CİNAYETİ DOSYASI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası da yeniden açıldı.

Soruşturma kapsamında hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edildi. Bu kişilere ilişkin bilgiler, tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

MERSİN'DE BUZDOLABINDA BULUNAN CESEDİN SIRRI ARAŞTIRILIYOR

Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in dosyası, 25 yıllık faili meçhul kapsamında yeniden ele alındı.

Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler üzerine farklı illerde 32 kişinin ifadesi alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde, 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'DA 20 YILLIK CİNAYET İÇİN 16 İLDE ARAŞTIRMA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyası da 20 yıl sonra yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. Aralarında ceza infaz kurumlarında bulunan 10 kişinin de yer aldığı toplam 52 kişinin bilgisine 16 ilde başvuruldu.

Elde edilen deliller doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

"ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Soruşturmaları yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet başsavcılıkları ile ilgili emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür eden Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bakan Gürlek, "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.