Fenerbahçe açıkladı! Milli araya kadar takımı Dirk Kuyt yönetecek
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak takımın başında olacağını açıkladı. Hollandalı teknik adam sırasıyla Göztepe, Liverpool ve Çorum FK maçlarında teknik sorumlu olarak görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray derbisinden 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbinin ardından yönetime istifasını sundu.
Kartal'ın görevden ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulüp, Dirk Kuyt'ın yeni teknik direktör belirlenene kadar teknik sorumlu olarak takımın başına getirildiğini açıklamıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan yeni açıklamaya göre; Hollandalı çalıştırıcı, gelecek milli araya kadar takımın başında bulunacak.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.
Fenerbahçe’mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.
Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.
Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe’mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."
3 MAÇTA GÖREV ALACAK
Gelecek milli araya kadar sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu olacak olan Dirk Kuyt, Süper Lig'de Göztepe ve Çorum FK maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında takımın başında yerini alacak.