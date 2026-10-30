Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Girne'deki gemi faciasında kara kutu incelemeleri sürüyor... Para karşılığında ehliyet iddiası!

        Girne'deki gemi faciasında kara kutu incelemeleri sürüyor... Para karşılığında ehliyet iddiası!

        KKTC'nin Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet kazasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli, 10'uncu kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede geminin kara kutusundan elde edilen kayıtlarda kaptanın para karşılığında Honduras'tan gemi ehliyeti alma girişimi, kilitli salon kapıları ve can kurtarma ekipmanlarındaki arızalara ilişkin konuşmaların yer aldığı belirtildi. Mahkeme, 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet kazasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli, 10'uncu kez mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kaptanın Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti alma konuşmaları, kilitli salon kapıları ve güvenlik eksikliklerine ilişkin ses kayıtları gündeme gelirken, mahkeme 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

        DHA'da yer alan habere göre; Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şirket direktörü Ali Ö., kaptan Mustafa Ö., ikinci kaptan Merve Nur S., makinistler Zeki Ö. ve Metin G. ile mürettebat Sertan E., Kadir K., Vale H. ve Raşat İ. hazır bulundu.

        REKLAM

        Şüpheliler hakkında, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        KAPTANIN KONUŞMASI VE KİLİTLİ KAPILAR KAYITLARDA

        Mahkemede şahitlik eden Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndaki (VDR) 48 günlük ses kaydının incelendiğini, 20 günlük kaydın incelemesinin ise sürdüğünü açıkladı.

        Kayıtlarda kaptanın Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti almasına ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi. Söz konusu belgenin 3 bin 500 dolara temin edileceği iddiası da gündeme geldi.

        REKLAM

        Ses kayıtlarında geminin salon kapılarının kilitli tutulmasına ilişkin konuşmaların da yer aldığı ifade edildi. Kaptanın kapıların neden kilitlendiğini sorguladığı, mürettebat arasında ise kötü hava koşullarında yolcuların paniğe kapılmasını önlemek amacıyla kapıların kapalı tutulduğuna ilişkin konuşmalar geçtiği mahkemeye aktarıldı.

        Kayıtlarda can kurtarma sallarının motor sistemindeki arızaya ilişkin konuşmaların da bulunduğu, motorun güç kaynağına su girmesi nedeniyle bozulduğunun ifade edildiği kaydedildi.

        Yolculara can yeleklerinin kullanımı ve acil tahliye konusunda bilgilendirme videosu sunulmadığına ilişkin konuşmalar da soruşturma kapsamında değerlendirildi.

        REKLAM

        BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

        Müfettiş Muavini Mannaş, gemideki hasarın nedenlerine ilişkin araştırmaların sürdüğünü, Türkiye'den gelecek 4 bilirkişiyle ilgili yazışmaların devam ettiğini bildirdi. İki üniversite öğretim görevlisinin de bilirkişi raporu hazırlamaya başladığı açıklandı.

        ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

        Sekiz şüphelinin avukatı Bahar Ersözer ise gemide büyük bir arıza bulunmadığını savundu. Ersözer, kapıların kilitlenmesine ilişkin konuşmaların hangi tarihlerde gerçekleştiğinin belirlenmesini istedi. Arama kurtarma sürecinde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'nin faaliyetlerinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        AİLELER MAHKEME ÖNÜNDE TOPLANDI

        Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma sırasında mahkeme binası dışında eylem yaparak adalet taleplerini yineledi. Aileler, kazada ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılmasını ve yargı önünde hesap vermesini istedi. Geminin sefere uygunluğu, yolcu güvenliği, kilitli kapılar, can kurtarma ekipmanları ve tahliye önlemlerinin bütün yönleriyle araştırılmasını talep eden aileler, soruşturmanın yalnızca gemi personeliyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

        9 ŞÜPHELİYE 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK

        Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ve incelenmesi gereken deliller bulunduğunu dikkate aldı. Yargıç Mine G. Serden, 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Filo Jet kazasına ilişkin soruşturma; geminin teknik durumu, güvenlik önlemleri, mürettebatın sorumlulukları ve olası ihmaller yönünden devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir anda alevlere teslim oldu

        Ankara'da bir evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı (DHA)

        #KKTC
        #Girne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"