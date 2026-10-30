Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.972,25 %-1,73
        DOLAR 49,9476 %0,12
        EURO 55,9734 %0,11
        GRAM ALTIN 6.407,13 %-0,71
        BITCOIN 77.559,00 %-1,57
        FAİZ 39,72 %0,56
        GÜMÜŞ GRAM 81,57 %-2,56
        GBP/TRY 67,1240 %0,35
        EUR/USD 1,1199 %0,17
        BRENT PETROL 112,57 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 10.475,66 %-0,71
        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum: İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz

        Bakan Kurum: İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası tamamlanan afet konutları ve kentte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili görüntüler paylaşarak, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve iş yeri ağır hasar gördü.

        Depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, bir yıl içerisinde afet konutlarının teslimine başlandı.

        Diğer taraftan da deprem bölgesinde yer alan İzmir'in kentsel dönüşümü için kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Depremden en çok etkilenen ilçelerden Bayraklı'da zemin etütlerinin ardından sağlam zeminli bölgeler tespit edildi. Depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için bu bölgeler rezerv yapı alanı ilan edildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle örnek bir kentsel dönüşüm çalışması hayata geçirildi. İlçeye bağlı Bayraklı, Osmangazi ve Mansuroğlu mahallelerinde toplam 5 bin 592 bağımsız bölüm tamamlandı. 995 bağımsız bölümün inşası ise sürüyor.

        "Kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk"

        Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminin üzerinden 6 yıl geçtiğini belirtti.

        Paylaşımında kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutlara ve buraya yerleşen vatandaşların açıklamalarına yer veren Kurum, şunları kaydetti:

        "Hepimizin yüreğinde iz bırakan bu acının ardından vakit kaybetmeden hem afet konutlarımızı inşa ettik hem de depremden en çok etkilenen Bayraklı'da kentsel dönüşümle kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz."

        REKLAM

        Görüntülerde yer alan Mehmet Dayıca, depremde hasar gören binalarının kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini, 5 Mayıs 2024'te başlayan inşaatın 19 Mayıs 2025'te tamamlanarak konutlarının teslim edildiğini anlattı.

        Tuncay Yılmaz ise yeni konutlarında kendilerini güvende hissettiklerini, artık deprem sırasında eskisi kadar endişe yaşamadıklarını ve güvenli bir evde oturmaktan memnun olduklarını söyledi.

        Bölge sakinlerinden Havva Şahin de depremde zor zamanlar yaşadıklarını belirtti.

        Yeni evlerine taşınmalarının ardından daha mutlu olduğunu dile getiren Şahin, "Kötü günler atlattık, artık güzel günler olacağını umut ediyorum." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 28 Ekim 2026

        Güncel haber bültenimizde dana sucuktan domuz eti çıktığına dair ortaya çıkan bulgular, Maltepe'de hak sahiplerine teslim edilen konutlar ve Haluk Levent'in borcuyla ilgili son gelişmeler detaylıca inceleniyor. İzleyiciler, gıda güvenliği ve sosyal gündemdeki bu kritik başlıkların perde arkasını öğr...
        #İzmir
        #Deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma
        Lise öğrencilerine AYM'den tazminat kararı
        Lise öğrencilerine AYM'den tazminat kararı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"