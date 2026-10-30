Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve iş yeri ağır hasar gördü.

Depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, bir yıl içerisinde afet konutlarının teslimine başlandı.

30 Ekim 2020’de yaşadığımız İzmir Depremi’nin üzerinden 6 yıl geçti.



Hepimizin yüreğinde iz bırakan bu acının ardından vakit kaybetmeden hem afet konutlarımızı inşa ettik hem de depremden en çok etkilenen Bayraklı’da kentsel dönüşümle kardeşlerimizi güvenli yuvalarına… pic.twitter.com/EFpGFbHtLT — Murat KURUM (@murat_kurum) October 30, 2026

Diğer taraftan da deprem bölgesinde yer alan İzmir'in kentsel dönüşümü için kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Depremden en çok etkilenen ilçelerden Bayraklı'da zemin etütlerinin ardından sağlam zeminli bölgeler tespit edildi. Depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için bu bölgeler rezerv yapı alanı ilan edildi.

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Bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle örnek bir kentsel dönüşüm çalışması hayata geçirildi. İlçeye bağlı Bayraklı, Osmangazi ve Mansuroğlu mahallelerinde toplam 5 bin 592 bağımsız bölüm tamamlandı. 995 bağımsız bölümün inşası ise sürüyor.

"Kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk"

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminin üzerinden 6 yıl geçtiğini belirtti.

Paylaşımında kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutlara ve buraya yerleşen vatandaşların açıklamalarına yer veren Kurum, şunları kaydetti:

"Hepimizin yüreğinde iz bırakan bu acının ardından vakit kaybetmeden hem afet konutlarımızı inşa ettik hem de depremden en çok etkilenen Bayraklı'da kentsel dönüşümle kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüşümü hızlandıracak, İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz."

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Görüntülerde yer alan Mehmet Dayıca, depremde hasar gören binalarının kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini, 5 Mayıs 2024'te başlayan inşaatın 19 Mayıs 2025'te tamamlanarak konutlarının teslim edildiğini anlattı.

Tuncay Yılmaz ise yeni konutlarında kendilerini güvende hissettiklerini, artık deprem sırasında eskisi kadar endişe yaşamadıklarını ve güvenli bir evde oturmaktan memnun olduklarını söyledi.

Bölge sakinlerinden Havva Şahin de depremde zor zamanlar yaşadıklarını belirtti.

Yeni evlerine taşınmalarının ardından daha mutlu olduğunu dile getiren Şahin, "Kötü günler atlattık, artık güzel günler olacağını umut ediyorum." dedi.