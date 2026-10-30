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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma

        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde; Nursema ailesine kavuşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavuşma

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin ikonik karakterlerinden biri haline gelen Nursema, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle hikayeye geri dönüyor. Başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakterinin ailesine kavuşması bölümde duygusal anlara sahne olacak.

        "ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM"

        Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde; Ömer ve Kıvılcım’a gelen gizemli bir telefon, Nursema’yı ailesine kavuşturuyor. Heyecan dolu bir bölümle ekrana geri dönecek olan Ceren Yalazoğlu Karakoç duygularını şu şekilde dile getiriyor: Hiç gitmemiş gibiyim. Yarım kalmış bir hikaye vardı. Geri döndüm diyelim. Nursema olmak güzel bir duygu çünkü çok seveni var. Seyircimiz sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor, her kararını destekliyor. Nursema, her oyuncunun oynamak istediği bir rol.

        Karakoç, Nursema’nın yaşadığı zorlu süreci ve muhteşem dönüşünü ise tek bir cümleyle özetledi: Öldüm öldüm dirildim!

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        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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