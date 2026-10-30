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        Beşiktaş'tan Joe Willock için teklif hazırlığı!

        Süper Lig'de yakaladığı çıkışı sürdürmek ve sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak isteyen Beşiktaş, devre arasında Joe Willock'u kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki orta saha için 10 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Önder Özen'in planlamasıyla birlikte yaz transfer döneminde yeni bir oluşuma başlayan ve yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Fabio Miretti gibi isimleri takviye etti.

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        Ancak siyah-beyazlıların asıl hamlesi teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. İtalyan çalıştırıcı, Kara Kartal'ı küllerinden ortaya çıkardı.

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        Yapılan hamleler ile birlikte uzun zaman sonra yükselişe geçen Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunun güçlendirilmesi için yönetime rapor sundu.

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        Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, yaz transfer döneminde bir türlü imza attıramadıkları Joe Willock için temaslarını sürdürüyor.

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        Yaklaşık 2 hafta önce Joe Willock konusuna açıklık getiren Adalı, "Hocamız Willock’u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada." ifadelerini kullanmıştı.

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        Yaşananların üzerine İtalyan basını sürpriz gelişmeyi verdi. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinin bitmesine aylar kala 27 yaşındaki Joe Willock'u devre arasında kadrosuna katmak için teklif hazırlıyor.

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        Tutto Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, İngiliz ekibine 10 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

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        Newcastle United'ın, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın 18 milyon euroluk teklifini reddetmesi üzerine ocak ayında yapılması planlanın 10 milyon euroluk yeni teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

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        Bu sezon Ada ekibiyle İngiltere Premier Lig'de 8 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gollük katkı sağladı.

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