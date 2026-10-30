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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi

        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi

        İstanbul'da, yaşlı ve yalnız yaşayan varlıklı kişilerin gayrimenkullerini ele geçirmek için cinayetlere kadar uzanan suçlar işleyen kanlı tapu çetesinin lideri Çetin A.'nın, 18 yıl arayla çekilen iki fotoğrafı, geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. 2008 yılında yakalandığında takım elbiseli ve gözlüklü olan Çetin A., 2026 yılında farklı bir görünüme sahipti. Saçları büyük ölçüde dökülen, yüzü yaşlanan Çetin A.'nın iki yakalanma anında da polislerin arasında başını öne eğerek yürüdüğü görüldü

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Çetin A.'nın liderliğini yaptığı suç örgütü, 2000'li yıllarda İstanbul'da, yaşlı ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef aldı.

        ÖLDÜRÜLEN MAĞDURLAR OLDU

        Tehdit, kaçırma ve sahte belgelerle gayrimenkulleri ele geçiren çetenin, bazı mağdurların ölümüne de neden olduğu ortaya çıktı. Sadullah Paşa'nın gelini Vanda Ayaşlıesen'in ölümü ve Yeşilköy'de iki villası bulunan Geçkil kardeşlerin başına gelenler, soruşturmanın en dikkat çeken olayları arasında yer aldı.

        5 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

        12 Haziran 2008'de düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanan Çetin A., 2013 yılında tahliye edildi. Yıllarca süren yargılama sonucunda 2021'de müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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        18 YIL SONRA YİNE POLİSLERİN ARASINDA

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arama kaydı bulunan Çetin A.'nın Şişli'de kayıt dışı olarak yaşadığı adres, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. 27 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla yakalanan Çetin A., yeniden polislerin arasında görüntülendi.

        İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKLAR

        2008 yılında siyah takım elbisesi, beyaz gömleği ve gözlüğüyle Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan Çetin A.'nın, 18 yıl sonraki görüntüsünde gri şişme mont ve koyu renk kıyafetler giydiği görüldü.

        Saçlarının büyük bölümünü kaybettiği dikkat çeken Çetin A.'nın iki fotoğrafında da başını öne eğerek polislerin arasında yürüdüğü görüldü.

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