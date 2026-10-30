Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
Bursa'da, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça'yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça, kurtarılamazken aynı kavgada yaralanan oğlu tedaviye alındı
Bursa'da olay, Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
KAVGANIN ARDINDAN TETİĞE BASTI
İHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında Kadir Akça’ya silahla ateş açıldı.
BABA İLE OĞLU YARALANDI
Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Akça’nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.