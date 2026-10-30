Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet

        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet

        Bursa'da, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu Kadir Akça'yı 8 yerinden vurarak ağır yaralayan şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince kısa sürede silahla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Akça, kurtarılamazken aynı kavgada yaralanan oğlu tedaviye alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet

        Bursa'da olay, Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

        KAVGANIN ARDINDAN TETİĞE BASTI

        İHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında Kadir Akça’ya silahla ateş açıldı.

        BABA İLE OĞLU YARALANDI

        Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Akça’nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BABA HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        REKLAM

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        504 Gateway Time-out

        504 Gateway Time-out

        nginx
        #Bursa
        #bursa haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        Fon tasfiyesinde ara ödemeler bugün başlıyor
        Fon tasfiyesinde ara ödemeler bugün başlıyor
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        Sürgün edilen işçiye Yargıtay’dan müjde
        Sürgün edilen işçiye Yargıtay’dan müjde
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kripto devinde güvenlik alarmı
        Kripto devinde güvenlik alarmı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Hemzemin geçitte trajik son
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Hemzemin geçitte trajik son
        Meseleleri değerlendirdi
        Meseleleri değerlendirdi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod
        Direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü
        Direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü
        TES belirsiz zamana bırakıldı
        TES belirsiz zamana bırakıldı
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti