Bursa'da olay, Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

KAVGANIN ARDINDAN TETİĞE BASTI

İHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında Kadir Akça’ya silahla ateş açıldı.

BABA İLE OĞLU YARALANDI

Vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Akça’nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

REKLAM

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.