Hatay’da zabıtanın girdiği restoranda mide bulandıran görüntü! Vatandaşa yedireceklerdi!
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin bir restoranda yaptığı denetimde, bozulduğu belirlenen yaklaşık 15 kilogram pişmiş ve çiğ tavuk ele geçirildi. Gıda mühendislerinin gözetiminde imha edilen tavuklarla ilgili restoran hakkında işlem başlatıldı
Hatay’da zabıta ekiplerinin restorana gerçekleştirdikleri denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk pişmiş ve çiğ haldeki tavuk ele geçirildi.
İHA'da yer alan habere göre olay; Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla kentte denetim gerçekleştirildi.
KONTROLLERE TAKILDI
Denetimler esnasında mide bulandıran şartlarda kızarmış tavuk satışı gerçekleştiren restoran zabıta ekiplerinin kontrolüne takıldı.
İMHA EDİLDİ
Ekiplerin kontrolünde vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi. Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Mide bulandıran şartlarda vatandaşlara hizmet veren restoran hakkında işlem başlatıldı.