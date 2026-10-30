Antalya'da kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yolların su ve selin getirdiği molozlarla dolduğu ilçede, yerleşim yerleri ve tarım alanlarında da hasar oluştu. (DHA)