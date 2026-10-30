Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde: Aramızda ayrılığa yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi öncesinde konuk liderleri karşıladı.

Zirve kapsamında düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldı.

Azerbaycan'ı ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil ediyor.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından liderler toplantının yapılacağı salona geçti.

Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. buluşması nedeniyle siz kardeşlerimi Ankara'da misafir etmekten mutluyum.

Dün Cumhuriyetimizin 103. yıldönümünü sizlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla idrak ettik. Bugün de siz kardeşlerimizle müşterek geleceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Her birinize teşekkür ederim.

Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de geleceğimizi ortak inşa etme irademizin sembolü olmuştur.

Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralıyoruz. Birçok alanda teşkilat içinde ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bu zirvenin temasını, 'Türkiye Yüzyılı: Dilde, fikirde, işte birlik' olarak belirledik.

Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz ve beraberiz, ezele kadar kardeşiz. Bu vesileyle teşkilatımızın KKTC'ye ilgisini artıracağına inanıyorum.

Türkmenistan'ın teşkilatımıza tam üyeliğini destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz. İran'da son dönemde yükselen tansiyonda silahlar yerine diplomasinin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bölgemizde yaşanan ihtilaflar hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi ağır sonuçları olduğu açıktır."

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Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümünü kutlayarak söze başlayan Bayramov, "Tüm bölgede ve dünyada yeni tehdit ve tehlikeler mevcut" dedi.