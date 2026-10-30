İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı.

KIZ ÇOCUĞU ALIŞVERİŞE GELDİ

İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu bakkaldan alışveriş yapmak istediği sırada işletmeci tarafından istismar edildi.

İSTİSMAR ANI KAMERADA

İHA'da yer alan habere göre yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun markete geldiği, o sırada markette bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından işletmeci tarafından istismar edildiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çocuğun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli gözaltına aldı.