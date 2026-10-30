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        Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!

        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!

        İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu işletmeci tarafından istismara maruz kaldı. Tepki çeken anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!

        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı.

        KIZ ÇOCUĞU ALIŞVERİŞE GELDİ

        İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu bakkaldan alışveriş yapmak istediği sırada işletmeci tarafından istismar edildi.

        İSTİSMAR ANI KAMERADA

        İHA'da yer alan habere göre yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun markete geldiği, o sırada markette bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından işletmeci tarafından istismar edildiği anlar yer aldı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çocuğun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli gözaltına aldı.

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