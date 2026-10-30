Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten 'İran' açıklaması: İran Savaşı, 'sonsuz savaş' haline gelmeyecek

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten 'İran' açıklaması: İran Savaşı, 'sonsuz savaş' haline gelmeyecek

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran ile "sonsuz bir savaş" sürdürmesi olasılığını reddederek​​​​​​​, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirtti. Katarlı yetkililerin de arabuluculuk kapsamında İran'a geldiği öne sürüldü.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vance: İran'la 'sonsuz' savaş içinde olmayacağız

        Fox News'a konuşan Vance, İran ile savaş konusunda Trump'a olan güvenini ifade etti.

        Vance, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir." dedi.

        Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirten Vance, "ABD, 47 yıldır İran'la uğraşıyor ve size söz veriyorum ki Donald Trump, İran'ın sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

        ABD Başkanı Trump, 27 Ekim'de Texas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde, konuya ilişkin "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        İddia: Katarlılar İran'da

        Katarlı arabuluculardan oluşan bir heyetin, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldiği öne sürüldü.

        İran basınında yer alan haberlerde, arabuluculuk girişimleri kapsamında bugün Tahran'a gelen Katarlı heyetin, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

        Heyetin ziyareti ve temaslarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

        Antalya'nın Demre ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yolların su ve selin getirdiği molozlarla dolduğu ilçede, yerleşim yerleri ve tarım alanlarında da hasar oluştu. (DHA)

        #Abd İran
        #KATAR
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        Dönüşü muhteşem oldu
        Dönüşü muhteşem oldu
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Meseleleri değerlendirdi
        Meseleleri değerlendirdi