ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten 'İran' açıklaması: İran Savaşı, 'sonsuz savaş' haline gelmeyecek

Fox News'a konuşan Vance, İran ile savaş konusunda Trump'a olan güvenini ifade etti.

Vance, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir." dedi.

Trump'ın hedeflerine ulaşacağını belirten Vance, "ABD, 47 yıldır İran'la uğraşıyor ve size söz veriyorum ki Donald Trump, İran'ın sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Ekim'de Texas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde, konuya ilişkin "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." ifadesini kullanmıştı.

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İddia: Katarlılar İran'da

Katarlı arabuluculardan oluşan bir heyetin, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldiği öne sürüldü.

İran basınında yer alan haberlerde, arabuluculuk girişimleri kapsamında bugün Tahran'a gelen Katarlı heyetin, bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Heyetin ziyareti ve temaslarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.