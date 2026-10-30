Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi

Ünlü isim, spor videolarıyla sık sık gündeme gelmesine ise, "50 yıldır spor yapıyorum. Kassız olmama ihtimalim yok" şeklinde konuştu.

"Hayatım hakkında, ‘İş, güç yok. Para da bol, sabahtan akşama kadar spor salonunda’ diye, yorumlar yapılıyor" diyen Suden, "Çocukluğumdan beri böyle bir hayatım olmadı. Hep bir şeyler yaptım. Okudum, çalıştım ve ürettim. Hiçbir zaman ‘Babadan, kocadan para alayım da keyfime bakayım’ demedim" ifadelerini kullandı.