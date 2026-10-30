Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, evliliğine ve kişisel hayatına dair itiraflarda bulundu. Alanson'un kendisini 'estetik' konusunda uyardığını söyleyen Suden, hastalığını da açıkladı
Mazhar Alanson ile evli olan Biricik Suden, son dönemde açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde geniş yankı uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde "Özgürlüğüne düşkün bireyim. Çocuk ciyaklamasına dayanamam" diyen Suden, bu sözlerine açıklık getirdi.
63 yaşındaki Suden, "Benim Misofonya hastalığım var. Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum. Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocuklarla sorunum yok. Ben çocukları değil ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum" dedi.
Suden, rahatsızlığının ebeveynlerin tutumundan kaynaklandığını belirtti.
Modacı kimliğiyle de tanınan Suden, estetik yaptırdığıyla ilgili haberler hakkında, "Sürekli estetik yaptırdığım düşünülüyor. Yüzümde ne botoks ne de dolgu, hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.
Suden, eşi Mazhar Alanson'un bu konuda kendisini uyardığını da belirtti: Mazhar bir gün bana 'Yaşlandıkça lift yaptırmak istersen karışmam. Ama sakın bir gün dudaklarını şişirerek gelme, boşarım' dedi. Müdahale yapılabilir ama ağzında fünye patlamış gibi olmamalı.
Esra Ezmeci’nin YouTube’daki programına konuk olan Suden, "25 yıldır evliyiz. Kusursuz bir evlilik yoktur. Hâlâ sohbet edebiliyoruz. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, spor videolarıyla sık sık gündeme gelmesine ise, "50 yıldır spor yapıyorum. Kassız olmama ihtimalim yok" şeklinde konuştu.
"Hayatım hakkında, ‘İş, güç yok. Para da bol, sabahtan akşama kadar spor salonunda’ diye, yorumlar yapılıyor" diyen Suden, "Çocukluğumdan beri böyle bir hayatım olmadı. Hep bir şeyler yaptım. Okudum, çalıştım ve ürettim. Hiçbir zaman ‘Babadan, kocadan para alayım da keyfime bakayım’ demedim" ifadelerini kullandı.