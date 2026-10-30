Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!

        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!

        Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de kayıtlı aynı marka ve modeldeki atıl araçların şasi numaralarıyla yeni kimlik kazandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bazı mühendisler tarafından hazırlanan usulsüz raporlarla araçlara yasal görünüm kazandırarak üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, usulsüz işlem yapıldığı belirlenen 61 araç ele geçirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, önemli bir şebeke ortaya çıkarıldı.

        ATIL ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI AKTARDILAR

        Şüpheliler takibe ve araştırılmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemelerde, önce şüphelilerin kullandığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışından getirdikleri değerli klasik otomobillerle aynı marka ve modelde olan, Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçları kullandıkları belirlendi.

        REKLAM

        GERÇEK KİMLİKLERİ GİZLENDİ

        Türkiye'deki bu araçların şasi numaraları, yurt dışından getirilen değerli otomobillere aktarıldı. Böylece yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen otomobiller, Türkiye'de zaten kayıtlı olan araçlarmış gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldı. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.

        MÜHENDİS RAPORLARIYLA YASAL GÖRÜNÜM

        Şüphelilerin, şasi numaraları değiştirilen otomobillerin tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek için bazı mühendislerden usulsüz raporlar temin ettikleri ortaya çıktı. Hazırlanan bu raporların belirli noterliklere sunulmasıyla araçlar için tescil belgeleri düzenletildi.

        REKLAM

        ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATIŞ YAPILDI

        Böylece yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen değerli otomobillere yasal görünüm kazandırıldı. Şüphelilerin, kimlik bilgileri değiştirilen araçları daha sonra üçüncü kişilere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

        6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        REKLAM

        61 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyon kapsamında usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurgu kazalarla 25 milyonluk vurgun

        ADANA merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin 'kiralık sürücü' kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları araçları kaportacıya götürdükleri,...
        #son dakika haber
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        Dönüşü muhteşem oldu
        Dönüşü muhteşem oldu
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Meseleleri değerlendirdi
        Meseleleri değerlendirdi