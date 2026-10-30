6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de kayıtlı aynı marka ve modeldeki atıl araçların şasi numaralarıyla yeni kimlik kazandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, bazı mühendisler tarafından hazırlanan usulsüz raporlarla araçlara yasal görünüm kazandırarak üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, usulsüz işlem yapıldığı belirlenen 61 araç ele geçirildi
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, önemli bir şebeke ortaya çıkarıldı.
ATIL ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI AKTARDILAR
Şüpheliler takibe ve araştırılmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemelerde, önce şüphelilerin kullandığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışından getirdikleri değerli klasik otomobillerle aynı marka ve modelde olan, Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçları kullandıkları belirlendi.
GERÇEK KİMLİKLERİ GİZLENDİ
Türkiye'deki bu araçların şasi numaraları, yurt dışından getirilen değerli otomobillere aktarıldı. Böylece yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen otomobiller, Türkiye'de zaten kayıtlı olan araçlarmış gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldı. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.
MÜHENDİS RAPORLARIYLA YASAL GÖRÜNÜM
Şüphelilerin, şasi numaraları değiştirilen otomobillerin tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek için bazı mühendislerden usulsüz raporlar temin ettikleri ortaya çıktı. Hazırlanan bu raporların belirli noterliklere sunulmasıyla araçlar için tescil belgeleri düzenletildi.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATIŞ YAPILDI
Böylece yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen değerli otomobillere yasal görünüm kazandırıldı. Şüphelilerin, kimlik bilgileri değiştirilen araçları daha sonra üçüncü kişilere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
61 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.