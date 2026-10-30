Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, önemli bir şebeke ortaya çıkarıldı.

ATIL ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI AKTARDILAR

Şüpheliler takibe ve araştırılmaya başlandı. Polisin yaptığı incelemelerde, önce şüphelilerin kullandığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışından getirdikleri değerli klasik otomobillerle aynı marka ve modelde olan, Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçları kullandıkları belirlendi.

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GERÇEK KİMLİKLERİ GİZLENDİ

Türkiye'deki bu araçların şasi numaraları, yurt dışından getirilen değerli otomobillere aktarıldı. Böylece yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen otomobiller, Türkiye'de zaten kayıtlı olan araçlarmış gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldı. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.

MÜHENDİS RAPORLARIYLA YASAL GÖRÜNÜM

Şüphelilerin, şasi numaraları değiştirilen otomobillerin tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek için bazı mühendislerden usulsüz raporlar temin ettikleri ortaya çıktı. Hazırlanan bu raporların belirli noterliklere sunulmasıyla araçlar için tescil belgeleri düzenletildi.

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ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATIŞ YAPILDI

Böylece yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen değerli otomobillere yasal görünüm kazandırıldı. Şüphelilerin, kimlik bilgileri değiştirilen araçları daha sonra üçüncü kişilere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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61 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.