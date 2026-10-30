Kelliğe karşı hap geliştirildi! 6 ay boyunca saç çıkardı

Yaygın bir sorun olan saç dökülmesi, yaklaşık 50 milyon erkek ve 30 milyon kadını etkiliyor. Genetik veya yaşa bağlı gerilemeyi tersine çevirecek sihirli bir iksir olmasa da, bazı ürünler dökülmeyi yavaşlatabilir ve yeniden çıkışını destekleyebilir.

ALTI AY BOYUNCA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SAÇ ÇIKARDI

New York Post'ta yer alan habere göre, klasik bir ilacın yeni bir versiyonu olan deneysel bir tedavi, yaygın olarak erişilebilir olmaya bir adım daha yaklaşıyor ve neredeyse 30 yıldır kellik için üretilen ilk yeni hap olma özelliğini taşıyor.

Rogaine’in etken maddesi olan minoksidilin ağızdan alınan, yavaş salınımlı bir versiyonu, 3. Aşama (Faz 3) klinik denemelerinde erkek tipi saç dökülmesi olan erkeklerde altı ay boyunca başarılı bir şekilde yeniden saç çıkardı.

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SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYAN 536 ERKEK ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLDİ

İlacı geliştiren Connecticut merkezli biyofarma şirketi Veradermics'e göre çalışma, hafif ila orta derecede saç dökülmesi yaşayan 536 erkek üzerinde yürütüldü. Hastalara VDPHL01 olarak bilinen deneysel hapın ya günde bir kez 8,5 miligramlık dozu ya da günde iki kez dozu ya da bir plasebo yani etkisiz hap verildi.

Hem günde tek doz hem de günde iki doz, plasebodan daha yüksek performans gösterdi. Günde tek doz alan kullanıcıların kafa derisinin santimetrekaresi başına ortalama 28,6 saç teli çıkarken; günde iki kez alanlarda bu sayı 36,4 oldu. Plasebo alan hastalarda ise bu artış sadece 6.6 saç telinde kaldı.

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"HEYECAN VERİCİ"

Araştırmada yer almayan dermatolog Pooja Shah, Medscape Medical News'e yaptığı açıklamada, "Sonuçlara şaşırmadım ve saç dökülmesine yönelik ağızdan alınan bir tedavi için olumlu 3. Aşama verilerini görmek heyecan verici" dedi.

Oral (ağızdan alınan) minoksidil daha önce de saç dökülmesi için kullanılmış olsa da, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayını yalnızca hızlı salınımlı bir tansiyon ilacı olarak almıştı. Dermatologlar, hızlı salınımlı bu tableti düşük dozlarda saç dökülmesi için sıklıkla etiket dışı olarak reçete ediyor. Ancak hızlı salınımlı formülasyon, ilacın vücutta daha hızlı emilmesi anlamına geliyor ve bazı kullanıcılarda daha fazla yan etkiye yol açıyordu.

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İLAÇ UYKU HALİNDEKİ FOLİKÜLLERİ AKTİF EDİYOR

Hızlı salınımlı minoksidil hapı ayrıca hızlı kalp atışı, kalp çevresinde sıvı birikmesi ve göğüs ağrısı gibi ciddi kalp riski faktörlerini de taşıyor. Minoksidilin uzatılmış salınımlı bir versiyonu ise kandaki tepe yoğunlaşma seviyesini düşürerek baş dönmesi veya tansiyon değişiklikleri gibi belirli yan etkileri potansiyel olarak azaltabilir. İlaç genel olarak iyi tolere edildi; tedaviyle ilişkili ciddi bir olumsuz olay veya kardiyak (kalple ilgili) yan etki gözlenmedi.

Ancak deneysel hapı alanlar, plasebo alanlara kıyasla daha sık ödem ve vücutta istenmeyen tüylenme bildirdi. VDPHL01, önerilen maksimum günlük 5 miligramlık dozun yaklaşık iki katı kadar minoksidil içeriyor.

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Minoksidil, kan damarlarını genişleterek büyüyen saç foliküllerine giden besin, oksijen ve kan akışını artırıyor; uyku halindeki folikülleri aktif hale getirirken mevcut aktif büyüme evrelerini de uzatıyor.

KADIN TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN SONUÇLAR 2027'NİN İLK YARISINDA ALINACAK

Bu sonuçlar, şirketin geçen nisan ayında açıklanan ve 500'den fazla erkeğin katıldığı 2. Aşama çalışmasıyla benzerlik gösteriyordu. Şirket, geliştirdiği bu minoksidil hapını geleneksel oral minoksidil ile doğrudan karşılaştırmadı; bu da tedavinin daha ucuz bir muadil ilaca kıyasla daha fazla fayda sağlayıp sağlamadığının henüz belirsiz olduğu anlamına geliyor.

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Veradermics, kadın tipi saç dökülmesine yönelik 3. Aşama denemesi için kadın katılımcıları kaydetmeye başladı ve sonuçların 2027'nin ilk yarısında alınması bekleniyor. Şirket, bu hapın yakında raflardaki yerini alarak kalıtsal kellik için FDA onaylı ilk hormonal olmayan oral tedavi olmasını umuyor.