TÜİK, 2026 yılının 3. çeyreğine dair turizm verilerini yayımladı. Yurt dışına seyahat eden vatandaşların sayısında da harcamalarda da tarihi zirve görüldü.

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,6 artarak 3 milyar 40 milyon 60 bin ABD doları oldu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 723 ABD doları olarak gerçekleşti.

Kişi başı ortalama harcama 2026 yılının en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, ilk çeyrekte 758 dolar, 2. çeyrekte ise 863 dolar olmuştu.

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KALIŞ SÜRESİ DİP SEVİYEDE

Yurt dışına çıkan kişi sayısı ve harcamada zirve görülürken ortalama geceleme sayısı 7,2 ile en düşük seviyede gerçekleşti.

Yıllara Göre 3. Çeyrek Ortalama Geceleme Sayısı Tablosu