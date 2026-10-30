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        Haberler Ekonomi Turizm Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip

        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip

        Turizm gideri, 2026'nın 3. çeyreğinde 3 milyar doları aşarak rekor kırdı. Tarihin en yüksek çeyreklik giderinin oluştuğu dönemde yurt dışına giden kişi sayısı da 4 milyon 200 bini aşarak tarihi zirvesini gördü. Ortalama geceleme sayısı ise 7,2 ile dip seviyede gerçekleşti

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:56 Güncelleme:
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        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip

        TÜİK, 2026 yılının 3. çeyreğine dair turizm verilerini yayımladı. Yurt dışına seyahat eden vatandaşların sayısında da harcamalarda da tarihi zirve görüldü.

        Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %22,6 artarak 3 milyar 40 milyon 60 bin ABD doları oldu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 723 ABD doları olarak gerçekleşti.

        Kişi başı ortalama harcama 2026 yılının en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, ilk çeyrekte 758 dolar, 2. çeyrekte ise 863 dolar olmuştu.

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        KALIŞ SÜRESİ DİP SEVİYEDE

        Yurt dışına çıkan kişi sayısı ve harcamada zirve görülürken ortalama geceleme sayısı 7,2 ile en düşük seviyede gerçekleşti.

        Yıllara Göre 3. Çeyrek Ortalama Geceleme Sayısı Tablosu

        Yıl Çeyrek Ortalama Geceleme Sayısı
        2012 III 13,2
        2013 III 14,1
        2014 III 15,1
        2015 III 12,8
        2016 III 12,6
        2017 III 9,6
        2018 III 10,6
        2019 III 9,7
        2020 III 21,3
        2021 III 25,1
        2022 III 13,0
        2023 III 12,3
        2024 III 7,9
        2025 III 7,8
        2026 III 7,2
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        #gider
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