İspanyolların “utanç parçası” dediği son lokma, masadaki gizli hiyerarşiyi ele veriyor

Kalabalık bir masa, ortada herkesin uzandığı bir tabak. Sohbet koyulaştıkça tabak boşalıyor ve sonunda tek bir dilim kalıyor. O andan sonra masada garip bir şey oluyor: Konuşma sürüyor, eller yerinde duruyor, herkes bir anda doymuş gibi.

İspanyolcada bu sahnenin kahramanının bir adı bile var: “la de la vergüenza”, yani utanç parçası. Son kroket, son börek ya da son pizza dilimi olabilir. Parça değişiyor ama ona uzanmadan önceki tereddüt hep aynı.