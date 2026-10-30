Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan Türk restoranında künefe yaptı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İngiltere'nin başkentindeki Green Lanes bölgesinde bulunan Gaziantepli bir Türk işletmesini ziyaret etti. İşletmenin geçmişi ve künefenin yapılışı hakkında bilgi alan Khan, restoranda künefe hazırladı. Khan, Türk restoranındaki künefe hazırlama anlarını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Pişirdiği künefeyi Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban'a tattıran Khan, gelecek yorumu merakla bekledi. Çoban, "Bence bu sizin yeni mesleğiniz olmalı" diyerek Khan'ı övdü. Khan, aldığı övgü karşısında mutluluğunu gizleyemedi.

Antalya'daki COP31 (BM İklim Değişikliği Konferansı) için Türkiye’ye geleceğini söyleyen Khan, ticaret ve yatırım görüşmeleri için İstanbul’a geçeceğini açıkladı. Yaklaşık 8 bin İngiliz şirketinin Türkiye ile ticaret yaptığını ifade eden ve Londra’daki Türk toplumuna teşekkür eden Khan, “Onların katkısıyla başkentimiz çok daha güçlü” dedi.

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Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Pakistan asıllı Khan, Türkiye'nin 2050 yılında Avrupa'nın en büyük dördüncü ekonomisi olmasının beklendiğini de dile getirerek, Türk toplumunun Londra'nın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.