TFF bahis cezalarını az buldu, Tahkim Kurulu'na başvurdu!

Süper Lig ve 1. Lig yöneticilerine yönelik bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde görev yapan 448 isim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, 301 isme herhangi bir ceza vermezken, aralarında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da yer aldığı ve bahis oynadığı tespit edilen diğer yöneticilere ise 45'er günlük hak mahrumiyeti cezası vermişti.

TFF ise kararların hem ceza adaleti hem de geçmiş uygulamalar bakımından sorunlu olduğunu savunarak resmi itiraz sürecini başlattı.

"KARARLAR SON 1 YILIN İÇTİHATLARINA AYKIRI"

7 günlük yasal itiraz süresinin 6. gününde Tahkim Kurulu'na sunulan dilekçede, PFDK'nın son bir yıl içinde bahis fiilleriyle ilgili verdiği kararlar hatırlatıldı. Disiplin müfettişliği, mevcut yaptırımların ve cezasızlık kararlarının yerleşik disiplin içtihatlarıyla bariz bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekti.

REKLAM

Kurula iletilen başvuruda, dosyanın esastan yeniden ele alınması gerektiği vurgulanarak iki aşamalı bir talepte bulunuldu: Dosyanın öncelikli olarak yeniden yargılama yapılmak üzere PFDK'ya iade edilmesi; bu talebin uygun görülmemesi halinde ise gerekçeli kararın tebliğinin ardından federasyona kapsamlı bir temyiz dilekçesi hazırlayabilmesi için en az 3 haftalık ek süre tanınması istendi.

GÖZLER TAHKİM'DE

Federasyonun bu hamlesinin ardından gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. Tahkim Kurulu'nun TFF'nin itirazını haklı bularak dosyayı iade etmesi halinde, PFDK'ya sevk edilen yüzlerce yönetici için çok daha ağır cezalar gündeme gelebilir. Kurulun önümüzdeki günlerde toplanarak federasyonun bu itirazını karara bağlaması bekleniyor.