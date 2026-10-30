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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig TFF bahis cezalarını az buldu, Tahkim Kurulu'na başvurdu!

        TFF bahis cezalarını az buldu, Tahkim Kurulu'na başvurdu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 448 yöneticiden 301'ine ceza verilmemesi, diğer yöneticilerin ise cezalarının hafif bulunması nedeniyle harekete geçti. TFF, konunun yeniden incelenmesi için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!

        Süper Lig ve 1. Lig yöneticilerine yönelik bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde görev yapan 448 isim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, 301 isme herhangi bir ceza vermezken, aralarında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da yer aldığı ve bahis oynadığı tespit edilen diğer yöneticilere ise 45'er günlük hak mahrumiyeti cezası vermişti.

        TFF ise kararların hem ceza adaleti hem de geçmiş uygulamalar bakımından sorunlu olduğunu savunarak resmi itiraz sürecini başlattı.

        "KARARLAR SON 1 YILIN İÇTİHATLARINA AYKIRI"

        7 günlük yasal itiraz süresinin 6. gününde Tahkim Kurulu'na sunulan dilekçede, PFDK'nın son bir yıl içinde bahis fiilleriyle ilgili verdiği kararlar hatırlatıldı. Disiplin müfettişliği, mevcut yaptırımların ve cezasızlık kararlarının yerleşik disiplin içtihatlarıyla bariz bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekti.

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        Kurula iletilen başvuruda, dosyanın esastan yeniden ele alınması gerektiği vurgulanarak iki aşamalı bir talepte bulunuldu: Dosyanın öncelikli olarak yeniden yargılama yapılmak üzere PFDK'ya iade edilmesi; bu talebin uygun görülmemesi halinde ise gerekçeli kararın tebliğinin ardından federasyona kapsamlı bir temyiz dilekçesi hazırlayabilmesi için en az 3 haftalık ek süre tanınması istendi.

        GÖZLER TAHKİM'DE

        Federasyonun bu hamlesinin ardından gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. Tahkim Kurulu'nun TFF'nin itirazını haklı bularak dosyayı iade etmesi halinde, PFDK'ya sevk edilen yüzlerce yönetici için çok daha ağır cezalar gündeme gelebilir. Kurulun önümüzdeki günlerde toplanarak federasyonun bu itirazını karara bağlaması bekleniyor.

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        #TFF
        #Tahkim Kurulu
        #Ertuğrul Doğan
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