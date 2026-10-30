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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merrill Lynch: Türk müşterimiz yok, fahiş kâr eden yok

        Merrill Lynch: Türk müşterimiz yok, fahiş kâr eden yok

        Uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch, yatırım fonlarında meydana gelen piyasa bozucu işlemler sırasında 16 Eylül öncesi borsadan açığa satış yaparak 8 milyar lira kâr edildiği ve bu işlemleri yapanların da aslında Türk vatandaşları olduğu iddiasını reddetti. Banka yaptığı açıklamada müşterilerinin uluslararası kurumsal yatırımcılar olduğunu ve fahiş kar eden müşterilerinin bulunmadığını açıkladı. Yapılan işlemlerin yapay zeka temelli robotlar tarafından gerçekleştirildiği ve yüzlerce yatırımcı adına yapıldığı tahmin ediliyor. Kurumun medyada yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve SPK'nın daha önce yaptığı açıklama uzmanlar tarafından yazılan rakamların doğru olmadığı ve fahiş kar elde eden yatırımcı olmadığı şeklinde yorumlandı. 

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt

        Yatırım fonlarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle borsadan açığa satış yoluyla 8 milyar lira kâr elde edildiğine dair konunun aracı kurum muhatabı Merrill Lynch'ten açıklama geldi. İddiaları reddeden uluslararası yatırım bankası, 16 Eylül öncesi bahsedilen işlemleri yapanların Türk olmadığını tamamının uluslararası kurumsal yatırımcılar olduğunu, bu işlemler sonucu fahiş kar elde eden müşterilerinin bulunmadığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada "Son dönemde bazı yayın organlarında MLI’ın Borsa İstanbul hisse senedi piyasalarındaki işlemlerine ilişkin yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. MLI’ın Türkiye hisse senedi piyasalarında gerçekleştirdiği işlemler Türk bireysel müşteriler adına değil, yalnızca uluslararası kurumsal müşteriler adına yapılmaktadır. MLI, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine ve yürürlükteki diğer mevzuata uyum konusunda azami özen göstermektedir"denildi.

        Yapılan işlemlerin yapay zeka temelli robotlar tarafından gerçekleştirildiği ve yüzlerce yatırımcı adına yapıldığı tahmin ediliyor. Kurumun medyada yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve SPK'nın daha önce yaptığı açıklama uzmanlar tarafından yazılan rakamların doğru olmadığı ve fahiş kar elde eden yatırımcı olmadığı şeklinde yorumlandı.

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da daha önce yaptığı açıklamada yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarında yüksek kazançlar elde ederek mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerindeki belirli sermaye piyasası araçlarını elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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        BAKANLIK VE SPK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        SPK’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine ve yatırım pozisyonlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan, somut bilgi ve belgelere dayanmayan iddialara yer verildiği görülmektedir. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazılarının ise yüksek karlar elde ettikten sonra çıktıkları, mevcut pozisyonlarını tamamen kapattıkları ve portföylerinde yer alan belirli sermaye piyasası araçlarındaki varlıklarını bütünüyle elden çıkardıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Kurulumuz tarafından yürütülen düzenleme süreçleri, ilgili paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin alınması suretiyle, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Taslak ve nihai düzenlemeler, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bilgiye erişim bakımından ayrım gözetilmeksizin, eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.”

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        Hazine ve Maliye Bakanlığı da Bakan Mehmet Şimşek'in daha önce görev yaptığı ABD merkezli Merrill Lynch Bankası ile ilgili iddialara yönelik "Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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