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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Ankara'da, 56 yaşındaki Doğan Yavuz, eski eşi 49 yaşındaki Aynur Ekici'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ve Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Ankara'da olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı’nda meydana geldi. Terzi Aynur Ekici (49) ile iş yerine gelen boşandığı Doğan Yavuz (56) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        ESKİ EŞİNE 3 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Doğan Yavuz, Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Yavuz, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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        CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Yavuz ve Ekici'nin cenazeleri, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        İKİ KIZ ÇOCUKLARI VARDI

        İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ve Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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