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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrikte limit düşürüldü

        Elektrikte limit düşürüldü

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamındaki yıllık tüketim limitini 2027 itibarıyla 4 bin kWh'den 3 bin kWh'ye düşürdü. Aylık ortalama 250 kWh tüketime ve yaklaşık 820 TL'lik faturaya karşılık gelen yeni limit, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesinin etkilenmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Elektrikte limit düşürüldü

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketiminde Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Kurumun aldığı kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 2027 yılında 3 bin kWh olarak uygulanacak. Böylece 2026 yılı için 4 bin kWh olarak belirlenen limit, 2027 itibarıyla bin kWh azaltılmış olacak.

        Yeni limit, yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken abonelerinin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil edilmesinin önünü açacak. EPDK, düzenlemenin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

        2025'TE 5 BİN, 2026'DA 4 BİN KWH

        EPDK'nın açıklamasına göre, 2018 yılından bu yana abone grupları bazında yıllık son kaynak tedarik limitleri belirleniyor. 2018-2024 döneminde mesken aboneleri için belirlenen yüksek limitler nedeniyle tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicisi olarak kalmış ve ulusal tarifeden yararlanmıştı.

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        Mesken aboneleri için yıllık tüketim limiti 2025'te 5 bin kWh, 2026'da ise 4 bin kWh olarak belirlenmişti. Yeni kararla bu limit 2027 yılı için 3 bin kWh'ye indirildi.

        YAKLAŞIK 6,5 MİLYON MESKEN ABONESİ ETKİLENECEK

        Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. EPDK'nın hesaplamalarına göre yeni düzenlemeyle yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesi yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak. Bu sayı, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

        Kurum, 3 bin kWh'lik yıllık tüketim limitinin aylık ortalama 250 kWh tüketime ve yaklaşık 820 TL'lik elektrik faturasına karşılık geldiğini belirtti.

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        ULUSAL TARİFEDE DEĞİŞİKLİK YOK

        EPDK, düzenlemenin ulusal tarifede herhangi bir değişiklik içermediğini vurguladı. Buna göre amaç, belirlenen yıllık tüketim limitlerini aşan abonelerin desteklenen tüketici grubu dışına çıkarılarak elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden tedarik etmesi.

        Yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken abonelerinin yanı sıra kamu ve özel hizmetler sektörü, sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yıllık tüketimi 15 bin kWh ve üzerinde olan tüketiciler de ilgili koşullar çerçevesinde yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alabilecek. Bu gruplar için belirlenen 15 bin kWh'lik limitte ise değişiklik yapılmadı.

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        TARIMSAL FAALİYETLER VE BAZI ABONELER KAPSAM DIŞINDA

        Düzenleme kapsamında tarımsal faaliyetler abone grubunun son kaynak tedarik limiti değiştirilmedi. EPDK, tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüketicilerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini bildirdi.

        Mesken abone grubundaki camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler de uygulamanın dışında tutuldu. Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek üniteleri, solunum cihazları ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de düzenlemeden muaf olacak.

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        YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

        EPDK'nın açıklamasına göre, 2027 yılı için belirlenen tüketim limitinin 2027 yılında veya bir önceki takvim yılı olan 2026'da aşılması durumunda, ikili anlaşma yapmamış tüketicilere yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarife uygulanacak.

        Uygulama, tüketim limitinin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününde başlayacak.

        Örneğin, 2026 yılı tüketimi Ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte ilk kez 3 bin kWh'yi aşan bir mesken abonesine yeni tarife 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak. Limitin Aralık 2026'da aşılması halinde ise uygulama 1 Mart 2027'de başlayacak.

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        2026 yılı tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalan, ancak 2027 yılında bu sınırı aşan aboneler için de aynı kural geçerli olacak. Örneğin, limitin Haziran 2027'de düzenlenen faturayla aşılması durumunda yüksek tüketimli tüketici tarifesi 1 Eylül 2027'den itibaren uygulanacak.

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