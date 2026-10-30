Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Göztepe Dirk Kuyt'ın ilk sınavı! Fenerbahçe çıkış arıyor

        Dirk Kuyt'ın ilk sınavı! Fenerbahçe çıkış arıyor

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ağırlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İsmail Kartal'ın istifası sonrası sarı-lacivertlilerin başında Dirk Kuyt olacak. Fenerbahçe, Hollandalı futbol adamı ile ligde yükselişe geçen Göztepe karşısında çıkış arayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 16 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise bu süreçte 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 12 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor.

        2

        Son maçta derbide Galatasaray'a mağlup olarak liderin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, İzmir ekibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

        3

        61. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 60 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kanarya, 27 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 9 defa rakibini mağlup etti. İki ekip arasında oynanan 24 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 91 kez fileleri havalandırırken, İzmir ekibi 45 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İzmir'deki karşılaşmada golsüz berabere kalan taraflar Kadıköy'de 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

        4

        FARKLI SKORLAR

        İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 22 Aralık 1974'te İstanbul İnönü Stadyumu'ndaki maçta 7-1'lik skorla aldı. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 23 Kasım 2001'de 5-0, 3 Eylül 1961'de de 5-1'lik galibiyetleri de bulunuyor. Göztepe ise rakibi en farklı 1970-1971 sezonunda 3-1'lik skorla yendi.

        5

        SON 10 MAÇ

        Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılar arasındaki son 10 lig maçında yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, söz konusu süreçte 4 kez galip gelirken, 5 karşılaşma berabere tamamlandı. İzmir ekibi ise 1 maçta hanesine 3 puan yazdırdı.

        6

        TAKIMIN BAŞINDA DIRK KUYT OLACAK

        Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası göreve Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt getirildi. Kuyt, yarınki müsabakada teknik sorumlu olarak maça çıkacak.

        7

        GÖZTEPE LİGDE ÇIKIŞA GEÇTİ

        Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, Süper Lig'e kötü başladı. İlk 6 haftada galibiyet alamayan Göztepe, bu süreçte 3'er mağlubiyet ve beraberlikle son sıralarda konumlandı. Ligin 7. haftasında Eyüpspor maçıyla birlikte galibiyetle tanışan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor ve Çorum FK'yı da yenmeyi başardı ve ligde 3 maçlık seri yakaladı.

        8

        SARI-LACİVERTLİLER, LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

        Sarı-lacivertliler, bu sezon rakip filelere 23 gol gönderdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldığı maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı. Son 4 mücadelede ise 15 gol buldu. Ligde en iyi averaja (15) da sahip olan Fenerbahçe, en golcü takım konumunda yer alıyor.

        9

        STOILOV 4 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

        Göztepe'de 4. sezonunu yaşayan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'ye 5. kez rakip olacak. Deneyimli teknik direktör, ligde Fenerbahçe'ye karşı 3 beraberlik alırken, 1 kez mağlubiyet yaşadı.

        10

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de diz kapağından ameliyat olmasına karar verilen Marco Asensio ile tedavisi süren Nathan Ake, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek. Derbide yaşanan olayların ardından kırmızı kart gören Archie Brown da cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

        11

        OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

        Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

        12
        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilek Gül ile HT 360 - 26 Ekim 2026

        Dilek Gül ile HT360 ekranlarında memleket ve dünya gündeminin en önemli başlıklarını mercek altına alıyoruz. ABD seçimleri ekseninde İsrail'deki siyasi atmosfer ve Netanyahu'nun durumu masaya yatırılıyor. Uluslararası siyasetteki sıcak gelişmeler ve bölge ülkelerinin dengeleri Habertürk ekranlarında...
        #dirk kuyt
        #fenerbahçe
        #Göztepe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dünyası Yüzyılı" mesajı
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Arkadaşının dükkanına girdi! 115 kiloluk gümüş soygunu
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hızlanıyor
        Dönüşü muhteşem oldu
        Dönüşü muhteşem oldu
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Baba öldü, oğlu yaralı... 8 kurşunlu husumet
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm
        Meseleleri değerlendirdi
        Meseleleri değerlendirdi