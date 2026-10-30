Dilek Gül ile HT360 ekranlarında memleket ve dünya gündeminin en önemli başlıklarını mercek altına alıyoruz. ABD seçimleri ekseninde İsrail'deki siyasi atmosfer ve Netanyahu'nun durumu masaya yatırılıyor. Uluslararası siyasetteki sıcak gelişmeler ve bölge ülkelerinin dengeleri Habertürk ekranlarında... Daha Fazla Göster

Dilek Gül ile HT360 ekranlarında memleket ve dünya gündeminin en önemli başlıklarını mercek altına alıyoruz. ABD seçimleri ekseninde İsrail'deki siyasi atmosfer ve Netanyahu'nun durumu masaya yatırılıyor. Uluslararası siyasetteki sıcak gelişmeler ve bölge ülkelerinin dengeleri Habertürk ekranlarında detaylandırılıyor. Daha Az Göster