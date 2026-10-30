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        Haberler Gündem Bağcılar'daki Buğra cinayetinin şüphelisi Çeşme'de 2 firariyle birlikte yakalandı

        Bağcılar'daki Buğra cinayetinin şüphelisi Çeşme'de 2 firariyle birlikte yakalandı

        İstanbul Bağcılar'da 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silahlı saldırının ardından firar eden cinayet şüphelisi Hamza Y., Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyle birlikte yakalandı

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        İstanbul Bağcılar'da 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polis, motosikleti Ramazan Ç.'nin (20) kullandığını, arkasında oturan Hamza Y.'nin (23) ise silahla ateş açtığını belirledi. Cinayetin ardından firar eden Hamza Y., Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyle birlikte yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

        1 Haziran Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Buğra Efe Dilben (20), motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bacak ve göğüs bölgelerine mermi isabet eden Dilben, hayatını kaybetti.

        SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, saldırıda kullanılan motosikleti Ramazan Ç.'nin (20) kullandığı, arkasında oturan Hamza Y.'nin (23) ise Buğra Efe Dilben'e ateş açtığı tespit edildi. Şüphelilerden Ramazan Ç.'nin 3 emniyete geliş ve 3 ayrı aranma kaydı, Hamza Y.'nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

        YUNANİSTAN'A KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, firari şüpheli Hamza Y.'nin İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunduğu ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi. İstanbul polisiyle koordineli çalışan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kaldığı oteli tespit etti.

        28 Ekim Çarşamba günü otele düzenlenen operasyonda Hamza Y. yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan İbrahim K. (28) ile Eren K. (24) de gözaltına alındı. İbrahim K.'nin 3 yıl 9 ay, Eren K.'nin ise 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Otelde yapılan aramada 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ GAYRETTEPE'YE GETİRİLDİ

        İzmir'de yakalanan Hamza Y., İstanbul'a getirilerek Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Diğer 2 firari hükümlüyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen Ramazan Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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