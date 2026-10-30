Tuğyan Ülkem Gülter hastanede eziyet iddialarına Habertürk'e özel açıklamayla yanıt verdi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez hemşirelik yaptığı dönemde yoğun bakım servisinde çekilen görüntüler ve hastalara eziyet ettiği iddialarıyla gündeme geldi.

Hakkındaki suçlamalara cezaevinden yanıt veren Gülter, avukatı aracılığıyla Habertürk'e gönderdiği açıklamada iddiaları reddetti. Görüntülerin yaklaşık 2 yıl önce çekildiğini belirten Gülter, hastalara kötü muamelede bulunmadığını savundu.

YOĞUN BAKIMDA HALAY GÖRÜNTÜLERİ

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Annesinin ölümüne ilişkin davada "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Tuğyan Ülkem Gülter, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara itiraz etmeye hazırlanırken yeni iddialarla gündeme geldi.

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Gülter'in hemşirelik yaptığı yıllarda yoğun bakım servisinde halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakım hastalarına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

"HASTALARA BAKIM YAPARKEN MÜZİK AÇARIZ"

Yoğun bakımda halay çektiği görüntüler, hastaların ölüm saatlerini geç kaydettiği ve bazı hastaları uyutmak için iğne yaptığı iddiaları üzerine Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hakkında inceleme başlatılan Gülter, Habertürk'e gönderdiği açıklamada eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu suçladı.

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Halay görüntülerinin hastaların bulunmadığı bir alanda çekildiğini belirten Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda bizler bilinçli hastalara zaman zaman müzik açarız. Hastalara bakım yaparken her zaman müzik açılır. Hatta bilinçli hastalar mutlu olur, bize eşlik eder. Mevcut videoları iCloud'umdan Kervan almış fakat bu videoların neredeyse 2 yılı var. Şimdi mi aklına gelmiş vermek? Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına."

"TEYZELERİN SAÇLARINI ÖRERDİM, ARKADAŞLARIM ŞAHİT"

Hastaların ölüm saatlerini değiştirdiği ve uyumaları için iğne yaptığı iddialarını da reddeden Gülter, hastanedeki işleyiş nedeniyle böyle bir durumun mümkün olmadığını savundu.

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Gülter, açıklamasında şunları söyledi:

"Ölüm saatlerini değiştirmem mümkün değil. Gece her nöbette süpervizör bizi her saat takip eder ve ex raporlarını biz hemşirelerin yazma yetkisi yok. Geceleri uyumayan hastalara iğne yapmamız mümkün değil. Kırmızı ve yeşil dolabımız kilitli olur ve sadece gece şeflerimizde anahtar olur. Bizler bir ampul ilaç kırılsa kırık şişenin bile hesabını deftere yapıştırırız."

Yoğun bakımda yatan hastalarla ilgilendiğini ve onları mutlu etmeye çalıştığını belirten Gülter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakımdaki hastalara tülbent, tespih götürüyordum. Dedeleri gönüllü tıraş ediyordum, mutlu olsunlar diye. Teyzelerin saçlarını topuz yapar, örerdim, mutlu olsunlar diye. Arkadaşlarım şahit."

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"MESLEĞİMİ ASLA LEKELEYEMEZLER"

Tuğyan Ülkem Gülter'in Yalova'da çalıştığı özel hastanede geçmişte çekilen görüntülerle ilgili Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün başlattığı inceleme sürüyor. Gülter'in telefonundan alınan görüntülerin eski nişanlısı Kervan Eminoğlu tarafından soruşturma dosyasına sunulduğu belirtildi.

Hakkındaki incelemeden memnuniyet duyduğunu ifade eden Gülter, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnceleme başlatıldığına sevindim. Bütün arkadaşlarım gerekeni söyler. Bu konuda ben ve çalıştığım özel kurum asla zan altında kalmayız. İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler."