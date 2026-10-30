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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta milli arada transfer zirvesi!

        Beşiktaş'ta milli arada transfer zirvesi!

        Beşiktaş'ta milli arada transfer çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlılarda devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha başta olmak üzere çalışmalardaki son durum değerlendirilecek.

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Milli arada transfer zirvesi!

        Beşiktaş’ta millî ara döneminde transfer çalışmalarını değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirilecek.

        Başkan Serdal Adalı, futbol komitesi üyeleri ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen devre arasında yapılacak hamleleri masaya yatıracak.

        Teknik heyetin raporlarının da değerlendirileceği toplantıda ocak ayı için ön hazırlıklar gözden geçirilecek.

        İLK ADAY WILLOCK

        Siyah-beyazlılarda orta saha transferi önceliğini korurken Newcastle United oyuncusu Joe Willock ilk aday konumunu koruyor.

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        Ancak sözleşmesinde son senesinde bulunan İngiliz yıldız için devre arasında Newcastle'dan yine yüksek bir bonservis talebi gelmesi halinde rota diğer adaylara çevrilebilir.

        Beşiktaşlı kurmaylar, alternatif listeyi de oluştururken farklı mevkiler için de fırsatlara bakılacak.

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