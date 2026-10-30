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        Usta yorumcular Konyaspor -Galatasaray maçını HT Spor'da değerlendirdi: Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!

        Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'ın performansını HT Spor'un usta yorumcuları değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"

        Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Konyaspor- Galatasaray mücadelesi Ata Selçuk'un sunumu Mehmet Yılmaz, Yalçın Ayhan ve Hamza Hamzaoğlu'nun yorumlarıyla HT Spor ekranlarındaki Dakika 90 programında değerlendirildi.

        İşte usta isimlerin Konyaspor - Galatasaray maçı yorumu:

        "STUTTGART MAÇI ÖNCESİ MORAL DEPOLADI"

        Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray hak ettiği güzel bir galibiyet aldı. Batrakov'un golüyle oyun tamamen koptu. Okan Hoca, skor avantajını kullanarak oyuncularına şans verdi ve onları görme fırsatı yakaladı. Hem oyuncularını dinlendirdi hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesinde moral depoladı.

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        "GALATASARAY TARİHİ FARKI KAÇIRDI!"

        Yalçın Ayhan: Galatasaray tarihi farkı kaçırdı. Ancak bugün asıl dikkat çekici olan, Anadolu kulüplerinin kadro yapılanması ve 14 yabancı kuralını değerlendirme biçimi. 29 yaş ortalamasına sahip Konyaspor'un ortaya koyduğu performans düşündürücü. 30-33 yaşındaki oyuncularla nasıl bir gelecek inşa edilecek? Türk futbolunda bu sistemin ve transfer politikalarının artık ciddi şekilde tartışılması gerekiyor.

        "ÇOK DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİ"

        Mehmet Yılmaz: Galatasaray, rotasyonlu kadrosuyla da ne kadar formda olduğunu gösterdi. Güçlü oyununu sürdürerek hem bol gollü kazanıyor hem de oyunun kontrolünü tamamen eline alıyor. Leao kalitesini konuştururken Konyaspor'un savunmadaki zaafları da ortaya çıktı. Galatasaray çok daha farklı kazanabilirdi.

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        "OKAN HOCA VE EKİBİNİ TEBRİK ETMEK LAZIM"

        Hamza Hamzaoğlu: Söylemiştim burada, Galatasaray zamanla forma girecek. Ki bu da doğru bir strateji. Çünkü daha ilk maçtan formda olan bir takım, ilerleyen haftalarda yorulmaya başlar. Ama sezon içinde yavaş yavaş formunu yükselten takım, sezon sonuna kadar o formu çok daha rahat koruyabilir. Galatasaray bunu Okan Hoca ile yıllardır yapıyor. Bu konuda Okan Hoca ve ekibini tebrik etmek lazım.

        "BIRAKIN DA HOCA ZORLANSIN"

        Mehmet Yılmaz: Galatasaray'ın kanat oyuncularına bakıyorsun, hepsi çok formda. Leao ve Yunus, özellikle Yunus haftalardır iyi oynuyor. Orada tabii ki Okan Hoca bir zorluk yaşayacak. Ama bir hoca için en önemli şeylerden biri rekabetin iyi olmasıdır. Bırakın da hoca zorlansın. Okan Hoca da bunları çok iyi yapabilecek bir teknik adam.

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        #konyaspor
        #ht spor
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