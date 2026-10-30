BOTAŞ, 81 ilde Kasım ve Aralık aylarının tüketim limitlerini güncelledi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketim limitlerini güncelledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 81 il için yeni sınırlar belirlendi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut abonelerine yönelik kademeli doğal gaz tarifesinde kasım ve aralık aylarına ilişkin tüketim limitlerini güncelledi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloyla 81 ilde kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi.
KASIM AYI TÜKETİM LİMİTLERİ BELLİ OLDU
BOTAŞ'ın açıkladığı verilere göre, kasım ayında konut aboneleri için doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp olarak belirlendi.
ARALIK AYINDA LİMİTLER YÜKSELECEK
Aralık ayında ise tüketim limitleri Ankara'da 420 metreküpe, İstanbul'da 259,35 metreküpe ve İzmir'de 196,23 metreküpe çıkacak.
İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.
BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin 81 ili kapsayan tüketim limitlerinin tamamına BOTAŞ'ın yayımladığı tablodan ulaşılabiliyor.