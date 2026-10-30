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        Haberler Gündem Sultanbeyli'de çocuğunu kurtarmaya koşan anne de mahsur kaldı

        Sultanbeyli'de çocuğunu kurtarmaya koşan anne de mahsur kaldı

        İstanbul Sultanbeyli'de oyun oynarken çamura saplanan 13 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen anne de mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarılan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        Çamurda can pazarı

        İstanbul Sultanbeyli'de inşaat alanının önünde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda biriken çamura saplandı. Çocuğunu kurtarmak için yardıma koşan annesi de çamurda mahsur kaldı. Anne ve çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada yağış nedeniyle yolda biriken çamura giren çocuk, bulunduğu yerden çıkamadı. Çocuğunun yardımına koşan anne de çamura saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        ANNE VE ÇOCUK 1 SAATTE KURTARILDI

        İtfaiye ekipleri, çamurda mahsur kalan anne ve çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarılan anne ve çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        "İTFAİYE EKİPLERİ DE ÇAMURA BATTI"

        Mahalle sakinlerinden Mahir Küçükbingöl, yaşananları şöyle anlattı:

        "Çocuğun bir tanesi çamura atlamış, batmış. Annesi kurtarmaya gitmiş, o da batmış. İtfaiye ekipleri de kurtarmaya çalışırken batmış. Sonra 4-5 kişi daha batmış. Başka ekip gelmiş, kurtarmışlar. Hastaneye götürmüşler, durumlarının iyi olduğunu duydum."

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        "ANNESİ YARDIM ETMEK İSTERKEN O DA BATMIŞ"

        Olayı gören Çınar Kayar ise çocuğun çamura atladığını belirterek, "Çocuk, annesi ve Rüzgar adında arkadaşım çamurun içine atlamış. Çocuk 'Batacak mıyım?' diye atlamış. Atlayınca annesi de ona yardım etmek istemiş. Orasının bataklık olduğunu bilmiyormuş, basınca o da batmış. İtfaiye geldi, annesiyle birlikte hastaneye gitti" dedi.

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