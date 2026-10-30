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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ligde üst üste 4. galibiyetini aldı: Rafael Leao ilk gol sevinci yaşadı!

        Galatasaray ligde üst üste 4. galibiyetini aldı: Rafael Leao ilk gol sevinci yaşadı!

        Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao'nun golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray'da Osimhen ligdeki gol sayısını 9'a çıkararak krallık yarışında zirveye yerleşti. Leao ise ligdeki ilk golünü atarken El Chadaille Bitshiabu da ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray, ligde bu sezon dördüncü kez kalesini gole kapattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 25'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

        ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

        Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, ligde gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

        OSIMHEN LİGDEKİ GOL SAYISINI 9'A ÇIKARDI

        Galatasaray'ın ilk golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 9. golünü attı ve krallık yarışında zirveye yerleşti. Maça 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, 61. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.

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        YUNUS AKGÜN 2. GOLÜNÜ ATTI

        Sarı-kırmızılıların 2. golü Yunus Akgün'den geldi. Mücadelenin 28. dakikasında kullandığı köşe vuruşu sonrasında Aleksey Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus'un ceza sahası sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti. Karşılaşmada 11'de yer alan Yunus Akgün'ün yerine 61. dakikada Leroy Sane oyun dahil oldu.

        BATRAKOV LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

        Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan Rus futbolcu Aleksey Batrakov, Süper Lig'deki ilk gol sevincini Konya deplasmanında yaşadı. Maçın 49. dakikasında Gabriel Sara'nın, kendi yarı alanın solundan ara pasında topla buluşan Batrakov, sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Mücadeleye 11'de başlayan Aleksey Batrakov'un yerine 61. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi.

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        RAFAEL LEAO'DAN İLK GOL

        Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao, ilk golünü Konyaspor ağlarına gönderdi. Karşılaşmanın 55. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı. Mücadeleye 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

        BITSHIABU İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Sarı-kırmızılıların, bu sezon Alman ekibi RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosunda kattığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki ilk resmi maçına çıktı. Mücadelede yedeklerde yer alan Bitshiabu, 70. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna girdi. 21 yaşındaki futbolcu, müsabaka sonrasında da sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

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        LİGDE 4. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Galatasaray, Konyaspor karşısında hücumda etkili performans sergilerken, kalesinde de gol görmedi. Cimbom, bu müsabakayla birlikte Süper Lig'de 4. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Aslan ligde geride kalan 10 hafta 12 gol yedi.

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