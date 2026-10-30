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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da baba, hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

        Ankara'da baba, hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

        Ankara'nın Mamak ilçesinde bir baba, 19 yaşındaki hamile kızını ve kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşını silahla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Hamile kızını öldürüp kaçtı

        Ankara'nın Mamak ilçesinde B.K. adlı kişi, 19 yaşındaki hamile kızı E.K. ile kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşı E.O.'yu silahla öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.K., kızı E.K.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O.'nun evine gitti.

        Evde B.K. ile E.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., silahla kızı E.K. ve E.O.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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        HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hayatını kaybeden 19 yaşındaki E.K.'nin hamile olduğu, E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan baba B.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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