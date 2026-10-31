Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Edirne çevrelerinin, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, (Erzincan ve Diyarbakır dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde beklenen yağışların gün boyu yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından iki kentimiz içinde "sarı" alarm verilerek sel ve taşkın uyarısında bulunuldu.

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURDUR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı

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DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 19, Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı