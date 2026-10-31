Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var
MGM'den alınan son verilere göre bugün tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Meteoroloji, sağanak beklenen kentlerde yağışın, genellikle öğle saatlerinde olabileceğine dikkat çekti. 2 kent içinse "sarı" alarm verilerek sel ve taşkın uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Edirne çevrelerinin, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, (Erzincan ve Diyarbakır dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde beklenen yağışların gün boyu yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından iki kentimiz içinde "sarı" alarm verilerek sel ve taşkın uyarısında bulunuldu.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı
DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 18, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı