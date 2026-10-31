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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var

        Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var

        MGM'den alınan son verilere göre bugün tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Meteoroloji, sağanak beklenen kentlerde yağışın, genellikle öğle saatlerinde olabileceğine dikkat çekti. 2 kent içinse "sarı" alarm verilerek sel ve taşkın uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 07:15 Güncelleme:
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        Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Edirne çevrelerinin, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, (Erzincan ve Diyarbakır dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        2 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde beklenen yağışların gün boyu yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından iki kentimiz içinde "sarı" alarm verilerek sel ve taşkın uyarısında bulunuldu.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

        İZMİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı

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        DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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