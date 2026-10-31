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        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu

        Türkiye, eski Dışişleri Bakanı ve halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevini yürüten Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 02:46 Güncelleme:
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        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını belirtti.

        Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

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        Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.

        Ağustos-Kasım 2015 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

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