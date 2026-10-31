Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'nin son konserini Londra'da verdi

Londra'nın Wembley bölgesindeki OVO Arena'da düzenlenen konserde Macklemore'dan önce sahneye ünlü şarkıcılar, şairler, aktivistler, Holokost ve Nekbe'yi yaşayan Filistin destekçileri çıktı. Konserin açılışında konuşan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, konsere katılanların Filistinliler ve dünyada ezilen tüm halkların sesini duyurmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Holokost'tan sağ kurtulan Stephen Kapos ise Budapeşte'de yaşadığı Nazi işgali sırasında çocukların enkazların arasında oynadığını hatırlatarak, "80 yıl sonra Gazze'deki toplu yıkıma baktığımda Budapeşte'den daha kötü olduğunu görüyorum. Çocuklar hala enkazların arasında oynuyor" dedi.

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Nekbe'yi yaşayan Antoine Raffoul ise 7 yaşında evini terk etmek zorunda kaldığını, şimdi de 7 yaşındaki torunuyla Filistin'e geri dönmeyi hayal ettiğini kaydetti.

Ünlü şarkıcı Paloma Faith ise yeni anne olduğunu belirterek, Gazze'deki çocuklar için "Tüm çocukların 'güvendesin' diyecek annesinin yanında olmasına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Konserde Gazzeli çocukların oluşturduğu Al Hurriya korosunun performansı ve ünlü oyuncu Javier Bardem'in mesajı da ekranlara yansıtıldı. Çok sayıda şair, şarkıcı ve rapçinin sahne performanslarının ardından Macklemore sahneye çıktı.

Kendisinin de üç çocuğu olduğunu söyleyen Macklemore, "Üç yıl önce bu soykırım başladığında telefon ekranını kaydırdıkça korkunç, hayal edilemeyecek bir felaketi görüyorduk. Benim için bir noktadan sonra bir şey söylemek yerine sessiz kalmak rahatsızlık verici oldu" dedi.

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Macklemore, ses çıkarmanın bir cesaret göstergesi değil insan olmanın gereği olduğunu anlatarak, "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu. Hiçbir ayrım yapamayız. Ayrı olduğumuz fikrini, sınırları ve dikenli telleri miras aldık. Bunları yıkmak için uluslararası toplum olarak ne yapıyoruz?" diye sordu.

Konsere 10 bin biletli izleyici katıldığını aktaran Macklemore, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanlar da Filistin bayrakları, kefiyeler ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle hem Filistin halkına hem de ABD'li rapçiye destek verdi.