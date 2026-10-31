Somer Şef'in restoranına kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun 2015 yılında Sidney'de açtığı Anason isimli restoranı vergi yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle kayyum yönetimine girdi. Daily Telegraph’ın “Vergi borcu Türk lokumunun tadını kaçırdı” başlıklı haberine göre; restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları (yaklaşık 72.4 milyon TL) borcu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ‘hayatta kalma modunda’ ve ‘ciddi finansal zorluklar’ içinde olduğunu söyledi. Ünlü şef, “Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik” dedi.