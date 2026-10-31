Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı 5G reklamları nedeniyle iki şirkete para cezası

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında iki GSM ve telekomünikasyon şirketinin 5G reklamlarını değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, reklamların tüketicileri yanıltabilecek ifadeler içerdiği belirlendi.

İncelemelerde, 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğü hakkında gerçeği aşan iddialara yer verildiği tespit edildi. Söz konusu ifadelerin tüketicilerde şirketlerin hizmetlerine yönelik mutlak üstünlük algısı oluşturabileceği değerlendirildi.

KAMPANYA AVANTAJLARI DA İNCELEMEYE ALINDI

Reklam Kurulu, henüz ticari kullanıma sunulmayan 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilmesinin de tüketicilerin yanıltılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

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İncelemelerin ardından iki GSM ve telekomünikasyon şirketine toplam 7 milyon 983 bin 304 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul ayrıca ilgili reklamların durdurulmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru, açık ve eksiksiz bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlar üzerinden haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetim ve yaptırımların sürdürüleceğini bildirdi. Bakanlık, reklam faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.