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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik

        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı V.D. tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik

        Aydın'da olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana gelmişti.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

        Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan (20) ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

        KUMSAL'I SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

        İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan’ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İNTİHAR EDERKEN YAKALANDI

        Olay sonrası polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

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        SUÇ KAYITLARI ÇIKAN KATİL TUTUKLANDI

        Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        KUMSAL HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

        Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

        Kayan’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.

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