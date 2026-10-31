Aydın'da olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana gelmişti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan (20) ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

KUMSAL'I SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan’ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR EDERKEN YAKALANDI

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

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SUÇ KAYITLARI ÇIKAN KATİL TUTUKLANDI

Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KUMSAL HAYATA 2 GÜN TUTUNABİLDİ

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kayan’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.